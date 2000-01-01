В Новоильинском районе Новокузнецка мужчина выпал с пятого этажа. Как сообщает правоохранительный портал Кузбасса, 35-летний пострадавший остался жив.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и, возможно, именно это спасло ему жизнь, поскольку врачи диагностировали ему лишь различные травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину падения новокузнечанина. По одной из версий мужчина сорвался вниз с балкона, когда вышел покурить.