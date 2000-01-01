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Новокузнечанин упал с 5 этажа и остался жив

Сегодня 15:18
4812
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ptzgovorit.ru

В Новоильинском районе Новокузнецка мужчина выпал с пятого этажа. Как сообщает правоохранительный портал Кузбасса, 35-летний пострадавший остался жив.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и, возможно, именно это спасло ему жизнь, поскольку врачи диагностировали ему лишь различные травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину падения новокузнечанина. По одной из версий мужчина сорвался вниз с балкона, когда вышел покурить.

Комментарии 8
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Эх, Митрич
9 3
Опять Новоильинка рулит!
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Серый
2 3
Полёты во сне, и наяву! Никаких различий.
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...
6 0
Так ильинцы давно уже жаловались, что скучно живут.
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алекс
0 7
Привет козлы украинские, сосать будете?
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***
6 0
Привет козлы украинские, сосать будете?
От властей ты уже заработал себе срок за разжигание межнациональной розни, от местной диаспоры люлей. Твои справки тебе не помогут.
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алекс
0 5
От властей ты уже заработал себе срок за разжигание межнациональной розни, от местной диаспоры люлей. Твои справки тебе не помогут.
Пошёл на куй дурень, если бы ты был по умнее то понял бы что от властей здесь на этом сайте многие могли бы заработать срок.....на власти почему то молчат на этом сайте и потакают лишь таким как ты.
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Екатерина
1 0
Алкоголь + Red Bull окрыляет)))
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алекс
0 1
Алкоголь + Red Bull окрыляет)))
Ну и лети Катя, лети и никогда не возвращайся -:)
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