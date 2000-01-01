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На сколько вырастут цены на цветы в День святого Валентина в Новокузнецке

13 февраля 08:00
1051
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
riabir.ru

14 февраля многие новокузнечане будут праздновать День святого Валентина. В этот день молодые пары дарят друг другу подарки и делают сюрпризы. И конечно, мужчины дарят букеты цветов своим спутницам.

Журналисты ВашГород.ру узнали, сколько будут стоить цветы 14 февраля. Предприниматели в среднем планируют поднять цены на 15−30%. За одну розу продавцы будут просить не 120−130 рублей, как сейчас, а 150−160 рублей. Увеличится стоимость и других цветов.

В настоящее время стоимость розы равна от 50 до 120 рублей в зависимости от размера, кустовой хризантемы — 90−120 рублей, хризантемы — 120−130 рублей, герберы -70. В букетных 15 маленьких роз стоят 900 рублей.

Комментарии 7
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Анонимный пользователь
8 4
Покупка цветов - деньги на ветер
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Екарный Бабай
9 3
Покупка цветов - деньги на ветер
Покупка жратвы,деньги в унитаз.
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Екарный Бабай
1 3
Покупка цветов - деньги на ветер
Покупка жратвы,деньги в унитаз.
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Дон Хенаро
0 18
День Св.Валентина лучший праздник в наше время,как раз он пока единственное что объединяет нашу темную орду с просвещенной Европой. Поэтому не скупитесь на цветы,выйдите из сумрака непонятного 8 марта,праздника рожденного кровавой революцией.
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Прынц на сером "козле"
21 0
14 февраля это всего лишь вторник. Не усложняйте
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Alex
4 0
Не вижу смысла праздновать это день. Даже праздником его сложно назвать.
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...
7 0
Это вообще не праздник. Его придумали для того, чтобы развести любителей праздников на покупку цветов, конфет, сувениров и пр.
Раньше такого праздника и в помине не было.
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