14 февраля многие новокузнечане будут праздновать День святого Валентина. В этот день молодые пары дарят друг другу подарки и делают сюрпризы. И конечно, мужчины дарят букеты цветов своим спутницам.

Журналисты ВашГород.ру узнали, сколько будут стоить цветы 14 февраля. Предприниматели в среднем планируют поднять цены на 15−30%. За одну розу продавцы будут просить не 120−130 рублей, как сейчас, а 150−160 рублей. Увеличится стоимость и других цветов.

В настоящее время стоимость розы равна от 50 до 120 рублей в зависимости от размера, кустовой хризантемы — 90−120 рублей, хризантемы — 120−130 рублей, герберы -70. В букетных 15 маленьких роз стоят 900 рублей.