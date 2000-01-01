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«Любовь реально повсюду»: как найти вторую половинку в Новосибирске

Новокузнечанам стало проще уехать в Шерегеш

13 февраля 09:20
1242
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
meridiansib.ru

У жителей Новокузнецка появилась ещё одна возможность добраться до Шерегеша. На новокузнецком автовокзале будет останавливаться транзитный автобус.

Остановку в Новокузнецке добавили в расписание движения автобусов, следующих из Кемерова, сообщает пресс-служба «Кузбасспассажиравтотранса».

От новокузнецкого автовокзала транспорт будет отправляться по пятницам в 11:35 минут, обратно из Шерегеша — по воскресеньям в 17:00.

Отмечается, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества данный рейс будет выполняться в четверг, 23 февраля.

Комментарии 1
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Екарный Бабай
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Почему нельзя комментироваь статью про здоровое поколение. Там наших кардиологов назвали лучшими в мире,Татьяну сейчас кондрат хватит.
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