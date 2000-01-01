У жителей Новокузнецка появилась ещё одна возможность добраться до Шерегеша. На новокузнецком автовокзале будет останавливаться транзитный автобус.

Остановку в Новокузнецке добавили в расписание движения автобусов, следующих из Кемерова, сообщает пресс-служба «Кузбасспассажиравтотранса».

От новокузнецкого автовокзала транспорт будет отправляться по пятницам в 11:35 минут, обратно из Шерегеша — по воскресеньям в 17:00.

Отмечается, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества данный рейс будет выполняться в четверг, 23 февраля.