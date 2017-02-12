В Республике Алтай потерпел крушение вертолёт «Робинсон». В нём мог лететь бывший чиновник и бизнесмен.

Вертолёт разбился в воскресенье, 12 февраля. О ЧП сообщили очевидцы. По их данным, воздушное судно потерпело крушение над Телецким озером, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Вертолёт вылетел примерно в 20:00 с кордона Кокши. Впоследствии он упал в воду и затонул. На его борту мог лететь бывший чиновник и бизнесмен Анатолий Банных, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Эту информацию подтверждает Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан — владельцев воздушных судов. Сообщается, что всего на борту находились пять человек. Вертолётом управлял профессиональный пилот Дмитрий Ракитский. Вместе с ним и Анатолием Банных летели Елена Ракитская, Мария Козинцева, Глеб Вореводин.

Как отмечает информагентство, в 2009 году Анатолий Банных оказался одним из выживших при крушении вертолёта у горы Чёрной в Кош-Агачском районе Республики Алтай. ЧП произошло во время незаконной охоты на архара. Тогда погибли семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.