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На Алтае потерпел крушение вертолёт

13 февраля 09:54
1971
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zapsib-sut.sledcom.ru

В Республике Алтай потерпел крушение вертолёт «Робинсон». В нём мог лететь бывший чиновник и бизнесмен.

Вертолёт разбился в воскресенье, 12 февраля. О ЧП сообщили очевидцы. По их данным, воздушное судно потерпело крушение над Телецким озером, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Вертолёт вылетел примерно в 20:00 с кордона Кокши. Впоследствии он упал в воду и затонул. На его борту мог лететь бывший чиновник и бизнесмен Анатолий Банных, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Эту информацию подтверждает Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан — владельцев воздушных судов. Сообщается, что всего на борту находились пять человек. Вертолётом управлял профессиональный пилот Дмитрий Ракитский. Вместе с ним и Анатолием Банных летели Елена Ракитская, Мария Козинцева, Глеб Вореводин.

Как отмечает информагентство, в 2009 году Анатолий Банных оказался одним из выживших при крушении вертолёта у горы Чёрной в Кош-Агачском районе Республики Алтай. ЧП произошло во время незаконной охоты на архара. Тогда погибли семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Комментарии 6
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@
18 0
За господином Банных давно с небушка наблюдали, ещё с тех пор как он архаровцев стрелял ему значок был. Не понял видать.
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Житель
14 0
В этой ситуации жаль только денег, которые потратят на поиски вертолёта.
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МИГ
2 5
Ну,не может вентилятор летать!!!скока ещё долбозавров должно 3,14здануться,чтобы понять это???
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читатель
5 0
Не свершился такой суд, свершился Божий суд. Кто следующий? В кузбассе такой, что то прекратил летать. Макдональсы строит. И что таких искать?
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Кто довел народ до «Боярышника»
10 0
Россия уже несколько лет является мировым лидером по количеству авиокатастроф. а с началом импортозащемления они многократно возросли.
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