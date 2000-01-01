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Фура перевернулась на въезде в Новокузнецк: двое пострадали

13 февраля 09:55
2307
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот Youtube

Грузовик спускался с горы со стороны Костёнково, но водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. Фура перевернулась.

ДТП произошло 12 февраля около 22:00. На кадрах видно, как после опрокидывания фура выехала на обочину и снесла опору освещения. По словам очевидцев, водитель и пассажир грузовика получили травмы.

Въезжать в город фурам с этого направления нельзя. «Движение запрещено со стороны обхода города Новокузнецка по Костенковской дороге и спуск к стеле Новокузнецк, то есть движение грузовых автомобилей запрещено», — сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Новокузнецку Николай Федотко.

Это ограничение ввели после того, как на этом же участке неуправляемый КамАЗ протаранил легковой автомобиль, водитель которого от полученных травм скончался.

Комментарии 9
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я
5 1
Часто они там бьются.Заколдованный перекрёсток.Или знаков предупреждающих нет.
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прохожий
2 4
Дорожники как всегда забы(И)ли на подсыпку перекрестков. УАЗ даже не остановился.
Эта стела больше на памятник о жертвах ДТП напоминает чем символ города.
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Неудобный
2 0
Сперва запретили въезд со стороны Калачево, теперь со стороны Костенково.
Не местные водители как вариант могут заезжать по привычке...
Лично я никогда там не ездил и никто меня не штрафовал.
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Венz
3 3
А что нам скажет товарищ Ишимцева и товарищ Глотов?
Не пора ли устроить мозговой штурм совместно с работниками ГАИ?
Или подождем ещё с десяток ДТП?
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интересно
2 2
А с какой скоростью двигался дебил на фуре?
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TYO
1 0
А с какой скоростью двигался дебил на фуре?
Дебил на фуре на врят ли летел 100500км в час. Водители большегрузов в большинстве своем не идиоты. Вопрос в другом - техническая часть тормозов была ли в поряде. Сейчас же на всём и всех экономят. Техсостояние автопарков тоже лучшего желает. Зачем покупать новые суппорта или колодки когда еще и эти походят. Вот мне интересно какой умник сделал на спуске таком крутом разрешение для поездок фур и пр. большегрузов. Есть технические решения, пускать через Калачевский переезд. НО ЗАЧЕЕЕМ??? ПУСКАЙ ТАК Долбаются.
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горкалин
0 0
Водителю , двигающему по главной дороге повезло больше, чем Кашкаю в прошлый раз.Он выпорхнул из под фуры.А на его месте могли быть и мы...?! Вот и подумайте, кто виноват и что бы вы сделали на месте властей?
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Валерий
2 0
А с какой скоростью двигался дебил на фуре?
С разрешённой, явно! А каково было сцепление автошин с ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ?! БОЛЬШОЙ ВОПРОС! Отсылка к норме ПДД РФ - есть чистейшей воды инсинуация! Поскольку! Существует ГОСТ и СНиП, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ ОЧЕНЬ ЧЁТКО! Каков должен быть минимальный коэффициент сцепления между шиной, с минимально разрешённой высотой протектора, и дорожным покрытием.
Вот в чём вопрос! А запретить можно ВСЁ! В этой стране, где правят воры махровые с помощью идиотов неизлечимых! Что и видно на данном примере.............
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