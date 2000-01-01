Грузовик спускался с горы со стороны Костёнково, но водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. Фура перевернулась.

ДТП произошло 12 февраля около 22:00. На кадрах видно, как после опрокидывания фура выехала на обочину и снесла опору освещения. По словам очевидцев, водитель и пассажир грузовика получили травмы.

Въезжать в город фурам с этого направления нельзя. «Движение запрещено со стороны обхода города Новокузнецка по Костенковской дороге и спуск к стеле Новокузнецк, то есть движение грузовых автомобилей запрещено», — сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Новокузнецку Николай Федотко.

Это ограничение ввели после того, как на этом же участке неуправляемый КамАЗ протаранил легковой автомобиль, водитель которого от полученных травм скончался.