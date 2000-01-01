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На одной из улиц Новокузнецка запретят остановку транспорта

13 февраля 10:46
1981
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rating-news.ru

В Новокузнецке продолжаются изменения в организации дорожного движения. С 6 февраля водители не могут останавливать автомобили на участке одной из улиц.

Как сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, речь идёт об улице Переездной. Там запретят остановку транспорта на участке протяжённостью 30 метров в районе строения № 5.

Отмечается, что изменения введены для обеспечения безопасного выезда с территории предприятия. Водителей призывают быть внимательными, обращать внимание на соответствующие дорожные знаки и руководствоваться правилами дорожного движения.

Комментарии 3
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Олег
4 3
А где эта улица Переездная?
Рабочий поселок
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доктор Конь
11 1
На Дружбы запретите остановку. Задрали уже. Вместо 2 полос 1.
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