В Новокузнецке продолжаются изменения в организации дорожного движения. С 6 февраля водители не могут останавливать автомобили на участке одной из улиц.

Как сообщает управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, речь идёт об улице Переездной. Там запретят остановку транспорта на участке протяжённостью 30 метров в районе строения № 5.

Отмечается, что изменения введены для обеспечения безопасного выезда с территории предприятия. Водителей призывают быть внимательными, обращать внимание на соответствующие дорожные знаки и руководствоваться правилами дорожного движения.