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«Любовь реально повсюду»: как найти вторую половинку в Новосибирске

И кошелёк цел, и любимая довольна: 5 бюджетных подарков на День Валентина

13 февраля 11:15
2776
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
puzzleit.ru

До Дня святого Валентина осталось совсем чуть-чуть. Глянцевые журналы, паблики в соцсетях и ТВ сыпят идеями подарков для вторых половинок.

Однако не все могут позволить себе золотые серёжки для неё или дизайнерский шарф для него. Редакция ВашГород.ру приготовила для читателей 5 идей бюджетных подарков на День всех влюблённых, которые обрадуют вашего избранника ничуть не меньше, чем эксклюзивные презенты.

Как бы нас не убеждали в рекламе, отсутствие денег в День святого Валентина — не беда. С милым рай в шалаше, а хороший подарок тот, который сделан своими руками и с любовью.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, на сколько в День Святого Валентина изменятся цены на цветы в новокузнецких магазинах.

Комментарии 22
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я
45 8
Как же это всё надоело....Празднуем чужие праздники....то хеллоуины, то праздник холи, то этот день влюбленных....ну ладно ...не помним и не знаем о древнейшей нашей вере,кстати, день влюбленных это день летнего солнцестояния, Купала....но хотя бы по христианскому календарю отмечали бы...это 8 июля...день Петра и Февронии....ан нет.....давайте и католический Св. Валентина захватим....ну не надоело хапать всякую дрянь чужую.....И, кстати, получше то узнайте, кто таков этот Валентин был и ВАЩЕ чей это праздник и КОГО.
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Дон Хенаро 37261
10 35
Умерьте свой пацриотизм головного мозга, плесните в рюмку путинки, оденьте ватник и валенки, возьмите балалайку спляшите и бухните в честь Петра и Февронии и еже с ними...
а нормальные люди веселятся и в Хэллоуин и в день св. Валентина)
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Эх, романтизьма нету
11 0
Марго, удивлен, почему нет самого очевидного подарка - ночь горячей любви. Особенно, когда твоей второй половинке с утра на работу. Думаю, ей это запомнится.
--------------
Муж - жене:
- Дорогая, давай оживим наш секс. Я в кино видел, там женщины громко так стонут, мне понравилось.
- Ну, давай я тоже буду громко стонать
Ночь. Секс. Крещендо. Муж:
- Начинай стонать!
Жена:
- Денег нет, надеть нечего...
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Мама
13 17
Я тоже не виду ничего ужасного в этом дне. Все знают,что Валентин был покровителем геев,но чем Вас это задело? Патриот-пожалуйста. Только сами в курсе,что в нашем календаре сплошь и рядом ВСЕМИРНЫЕ праздники. Или вы только своё вероисповедание чтите и уважаете. Жмёшь подарок-сиди тихонько и не мешай другим радоваться. Хоть какой-то повод улыбнуться в нашем унылом мире.
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я
18 6
Я тоже не виду ничего ужасного в этом дне. Все знают,что Валентин был покровителем геев,но чем Вас это задело? Патриот-пожалуйста. Только сами в курсе,что в нашем календаре сплошь и рядом ВСЕМИРНЫЕ праздники. Или вы только своё вероисповедание чтите и уважаете. Жмёшь подарок-сиди тихонько и не мешай другим радоваться. Хоть какой-то повод улыбнуться в нашем унылом мире.
мамаша! Голову включите! Поздравляю Вас с праздником геев...плесните и радуйтесь....башка то не работает и детям дрянь всякую прививаете
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я
10 4
Дон Хенаро:
Умерьте свой пацриотизм головного мозга, плесните в рюмку путинки, оденьте ватник и валенки, возьмите балалайку спляшите и бухните в честь Петра и Февронии и еже с ними...
а нормальные люди веселятся и в Хэллоуин и в день св. Валентина)
Нормальные? Да как раз таки и нет....безбашенные....А патриотизм НИКАДА и никому не мешал....Вот такие и просрали всё
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Ьатя
5 13
мамаша! Голову включите! Поздравляю Вас с праздником геев...плесните и радуйтесь....башка то не работает и детям дрянь всякую прививаете
Дебил чтоли? Это день влюблённых. И бошка твоя похоже не работает. Такие как ты без повода плещут,а на буржуйские праздники подарки жопят,зачем тогда поддерживать?
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Алёнка
9 14
А зачем уж настолько вникать в суть праздника??? Геи и прочее... Люди, вы настолько несчастливые, что пишите такое? Для многих, в наше время День Святого Валентина - это праздник!!! Возможность рассказать о своей любви, сделать символический подарок, предложение да и просто почувствовать себя любимым!!!!!! Это же так приятно, когда в семейных буднях наступает, что-то теплое... Вечер, ужин, свечи, ванна, любовь и т.д. И я не говорю, что без этого праздника любви словно нет и романтических вечеров... Это дополнительные приятности и сюрпризы)
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кузня
10 4
А зачем уж настолько вникать в суть праздника??? Геи и прочее... Люди, вы настолько несчастливые, что пишите такое? Для многих, в наше время День Святого Валентина - это праздник!!! Возможность рассказать о своей любви, сделать символический подарок, предложение да и просто почувствовать себя любимым!!!!!! Это же так приятно, когда в семейных буднях наступает, что-то теплое... Вечер, ужин, свечи, ванна, любовь и т.д. И я не говорю, что без этого праздника любви словно нет и романтических вечеров... Это дополнительные приятности и сюрпризы)
Алёнка! ну так и не надо допускать семейные будни! Любите друг друга. Речь ведь не об этом. А о том, что есть свои праздники дня влюбленных. Сомневаюсь, что америкосы празднуют нашу Масленицу или Пасху. Ну так и на кой нам не своё
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кузня
8 1
Дебил чтоли? Это день влюблённых. И бошка твоя похоже не работает. Такие как ты без повода плещут,а на буржуйские праздники подарки жопят,зачем тогда поддерживать?
Батя! С днем взятия Бастилии тебя! Праздник ведь
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Димаха Трейдер
10 1
Это не праздник .. И не существует такого святого ..День влюбленных официально в России празднуется по моему в какой то день летом ..И вообще день влюбленных он каждый день для влюбленных... Бред придумали
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Антон
8 1
Насколько я помню, т.н. св. Валентин был помощником т.н. гомосексуалистов и тайно венчал их в церкви ещё в средние века. Ну это понятно, это гнилая гейропа. Мы то здесь при чём?
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Антон
4 1
Я тоже не виду ничего ужасного в этом дне. Все знают,что Валентин был покровителем геев,но чем Вас это задело? Патриот-пожалуйста. Только сами в курсе,что в нашем календаре сплошь и рядом ВСЕМИРНЫЕ праздники. Или вы только своё вероисповедание чтите и уважаете. Жмёшь подарок-сиди тихонько и не мешай другим радоваться. Хоть какой-то повод улыбнуться в нашем унылом мире.
Действительно... Гитлер был фашистом и что с того? Давайте отмечать д.р. Гитлера! И это было бы абсолютно естественным, если бы прозвучало из уст фашиста! А ваш призыв заставляет задуматься... Неужели Вы.......? :-)
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я
0 1
да пусть справляют, хоть у цветочников да в магазинах будет выручка. у любви срок короткий,пусть порадуются,пока любят...
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КоляYeti 12003
3 0
Дон Хенаро:
Умерьте свой пацриотизм головного мозга, плесните в рюмку путинки, оденьте ватник и валенки, возьмите балалайку спляшите и бухните в честь Петра и Февронии и еже с ними...
а нормальные люди веселятся и в Хэллоуин и в день св. Валентина)
Те "весельчаки" есчё и толерантные, даже их католические "папы" шпилятся и педофилы - с них пример чёли брать, поэнтому смени акценты, ты же русский иль всё таки "испанец-дон"? Веселись 8 июля еслиф что.
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КоляYeti 12003
3 0
А зачем уж настолько вникать в суть праздника??? Геи и прочее... Люди, вы настолько несчастливые, что пишите такое? Для многих, в наше время День Святого Валентина - это праздник!!! Возможность рассказать о своей любви, сделать символический подарок, предложение да и просто почувствовать себя любимым!!!!!! Это же так приятно, когда в семейных буднях наступает, что-то теплое... Вечер, ужин, свечи, ванна, любовь и т.д. И я не говорю, что без этого праздника любви словно нет и романтических вечеров... Это дополнительные приятности и сюрпризы)
Всё тоже самое 8 июля твори, а в ванну можно окунаться не только в феврале
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В зубы дам
0 1

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)
3 0
Что прицепились к празднику?
Я вас умоляю, никто не задумывается о некоем св.Валентине, как человеке, был он или нет, кого он там покровительствовал... Этот праздник - лишний повод признаться в любви.
Почему бы и да? )
Никто не мешает и 14 февраля и 8 июля признаться в любви, так же как и в любой другой день))
Всем любви и добра!
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*
2 0
13 февраля - день презерватива!
У кого есть знакомые ****** - можете позвонить, поздравить))
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((
5 2
Насколько я помню, т.н. св. Валентин был помощником т.н. гомосексуалистов и тайно венчал их в церкви ещё в средние века. Ну это понятно, это гнилая гейропа. Мы то здесь при чём?
Господи, Вы-то откуда это можете помнить!? А помните еще, что гомосексуализм существует столько, сколько существует человечество? Ну, нет в истории про св. Валентина достоверных сведений. Так надо обязательно притянуть сюда за уши гомосексуализм. Вообще в истории человечества было столько разврата и греха, сколько нам, ныне живущим, и в кошмарных снах не приснится... Ну, захотелось людям придумать себе праздник, пусть празднуют.
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как-как?
1 0
Алёнка! ну так и не надо допускать семейные будни! Любите друг друга. Речь ведь не об этом. А о том, что есть свои праздники дня влюбленных. Сомневаюсь, что америкосы празднуют нашу Масленицу или Пасху. Ну так и на кой нам не своё
америкосы не празднуют Пасху?
это что, российский народный праздник, что ли?
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Ди
0 0
Дон Хенаро:
Умерьте свой пацриотизм головного мозга, плесните в рюмку путинки, оденьте ватник и валенки, возьмите балалайку спляшите и бухните в честь Петра и Февронии и еже с ними...
а нормальные люди веселятся и в Хэллоуин и в день св. Валентина)
Как патриотизм связан с верой,если человек православный,зачем ему праздновать католические праздники. Католики вот наврятли православные праздники отмечают
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