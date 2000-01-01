До Дня святого Валентина осталось совсем чуть-чуть. Глянцевые журналы, паблики в соцсетях и ТВ сыпят идеями подарков для вторых половинок.

Однако не все могут позволить себе золотые серёжки для неё или дизайнерский шарф для него. Редакция ВашГород.ру приготовила для читателей 5 идей бюджетных подарков на День всех влюблённых, которые обрадуют вашего избранника ничуть не меньше, чем эксклюзивные презенты.

Как бы нас не убеждали в рекламе, отсутствие денег в День святого Валентина — не беда. С милым рай в шалаше, а хороший подарок тот, который сделан своими руками и с любовью.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, на сколько в День Святого Валентина изменятся цены на цветы в новокузнецких магазинах.