В Новокузнецке части фасадов трёх зданий признают объектами культурного наследия. Об этом сообщает SU со ссылкой на агентство развития Соцгорода.

Соответствующая заявка направлена в Комитет охраны объектов культурного наследия. В перечень вошли части фасадов многоквартирных жилых домов № 14 и № 28 на проспекте Кузнецкстроевском и торца фасада административного здания компании «Южкузбассуголь» на проспекте Курако, 33.

Торцы фасадов этих зданий оформлены известными новокузнецкими художниками-монументалистами, членами Союза художников России. Автор эскизов — Валерий Лукьянчиков, монументальная роспись в технике сграффито выполнена Николаем Мигулиным.

Все эти работы были созданы в начале 80-х годов. Считаю, что данные произведения монументального искусства в технике сграффито необходимо признать памятниками, таким образом сохранив память о талантливых художниках Новокузнецка Валерии Филипповиче Лукьянчикове и Николае Петровиче Мигулине, подаривших эти произведения городу, — цитирует источник слова руководителя Агентства Павла Клепикова.

Для справки:

Валерий Филиппович Лукьянчиков (1941 — 2010) — художник монументально-декоративного искусства, график, живописец. Член Союза художников с 1987 года.

Николай Петрович Мигулин (1948 — 2017) — живописец, график. Работал в области монументально-декоративной живописи, художественного проектирования, книжной графики. Член Союза художников с 1990 года.