Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанин Михаил Б. интересуется, почему многие уезжают из Новокузнецка в другие города.

«Здравствуйте, уважаемые новокузнечане. Я здесь живу уже давно, и меня волнует, что в последнее время в Новокузнецке большой отток населения. Ни для кого не секрет, что люди массово уезжают из города, особенно молодёжь. Вроде бы в последние годы закрыли некоторые площадки на КМК, на МКАЗе, создают рабочие места на других предприятиях.

А всё равно молодые жалуются на загрязнённость и безработицу. Уезжают в Новосибирск, Краснодар и Санкт-Петербург. Хочу спросить у всех, а особенно у молодёжи, что толкает вас на переезд в другие города, плохая экология или безработица?" - написал Михаил Б.