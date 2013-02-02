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Почему люди покидают Новокузнецк, из-за экологии или безработицы — вопрос дня

13 февраля 11:54
2244
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанин Михаил Б. интересуется, почему многие уезжают из Новокузнецка в другие города.

«Здравствуйте, уважаемые новокузнечане. Я здесь живу уже давно, и меня волнует, что в последнее время в Новокузнецке большой отток населения. Ни для кого не секрет, что люди массово уезжают из города, особенно молодёжь. Вроде бы в последние годы закрыли некоторые площадки на КМК, на МКАЗе, создают рабочие места на других предприятиях.

А всё равно молодые жалуются на загрязнённость и безработицу. Уезжают в Новосибирск, Краснодар и Санкт-Петербург. Хочу спросить у всех, а особенно у молодёжи, что толкает вас на переезд в другие города, плохая экология или безработица?" - написал Михаил Б.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос опубликовали в рубрике, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 44
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Читатель
47 16
Естественная миграция - кто-то в более крупные города из Новокузнецка, другие приезжают из мелких городов в Новокузнецк.
Хотя знаю тех, кто ради работы, должности приехал к нам из Новосибирска.
Главное, что делают это люди молча. А кто сидит ноет в сети, что здесь все плохо - никуда не уедут. Потому что уезжая ты везешь с собой себя. У таких людей ничего не изменится в другом городе, будут так же ныть и искать виноватых
ответить
аватар
Strange
31 3
У меня многие знакомые переехали. Основная причина даже не экология, а "делать здесь нечего". Не могли найти нормальную работу и досуг. Мало концертов, интересных культурных мероприятий. Свалили в основном в Томск, Спб и Новосиб.
ответить
аватар
2
51 6
Экология-раздутый пузырь. К примеру, в одной только сигарете от 10 000 до 15 000 ПДК отравляющих веществ, в том числе бензапирена. Отсутствие нормальной работы с с достойной зарплатой и перспективой на будущее- главная причина. Одни вонючие заводы и шахты. Ну и прекрасные разрезы, конечно-же. Или продавцом в магазин за 15 т.р. Ну или в ментовку. Вот и все перспективы.
ответить
аватар
Вики
22 39
не знаю что про экологию все ноют, меня мама здесь родила и все в порядке, подруги тоже спокойно беременеют и рожают, дети здоровые, тьфу-тьфу. бывают проблемы, но редко. это от случая к случаю все, сейчас во всех городах грязно, потому что много машин.
ответить
аватар
Читатель
25 1
Экология-раздутый пузырь. К примеру, в одной только сигарете от 10 000 до 15 000 ПДК отравляющих веществ, в том числе бензапирена. Отсутствие нормальной работы с с достойной зарплатой и перспективой на будущее- главная причина. Одни вонючие заводы и шахты. Ну и прекрасные разрезы, конечно-же. Или продавцом в магазин за 15 т.р. Ну или в ментовку. Вот и все перспективы.
А в других городах что? Новосибирск - большая барахолка (одни ТЦ и менеджмент по продажам). Краснодар - те же продажи, либо сезонная сдача жилья.
Если только развлечения разные - это да.
ответить
аватар
Читатель
4 1
Экология-раздутый пузырь. К примеру, в одной только сигарете от 10 000 до 15 000 ПДК отравляющих веществ, в том числе бензапирена. Отсутствие нормальной работы с с достойной зарплатой и перспективой на будущее- главная причина. Одни вонючие заводы и шахты. Ну и прекрасные разрезы, конечно-же. Или продавцом в магазин за 15 т.р. Ну или в ментовку. Вот и все перспективы.
А в других городах что? Новосибирск - большая барахолка (одни ТЦ и менеджмент по продажам). Краснодар - те же продажи, либо сезонная сдача жилья.
Если только развлечения разные - это да.
ответить
аватар
Шу
37 11
Город загнивает.Работы нет, одни гопники и алкаши.В оконцовке останутся шахтеры и рабочие. Всё.
ответить
аватар
Читатель
40 10
Город загнивает.Работы нет, одни гопники и алкаши.В оконцовке останутся шахтеры и рабочие. Всё.
Работы нет, все плохо... а на парковках драки, машины ставить негде)))) Куда ни посмотри все в шубах по 100 тыс
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аватар
ААА
29 5
Экономика города в минусе, плюс ко всему власти наплевать на народ. Вакансии в городе есть, но зарплат нет. Молодежь бежит туда, где на их взгляд лучше! Экология ни причём!!!
ответить
аватар
КШ
25 9
ЗП очень низкая, вот и уезжают. Учится негде, остался СМИ и после него куда? Перспектив нет, ничего не строят не развивают, производств новых не открывают, одни таргаши.
Помнится "пели "нам про АРИАНТ. пару лет уже прошло а воз и ныне там, только свои магазинчики открыли, те торгаши зашли, производства не будет. Год назад на ильинке к приезду "высокого начальства" начали активно разгребать площадку под строительство нового квартала.... начальство уехало, глиняная площадь осталась и забор... Березовая роща-заселяют, но у людей как не было остановки- дороги-школы- дс- так и нет и не будет. Нет веры руководству.... поэтому массово и уезжают, уезжают в те регионы где видят развтитие, где видят будущее для своего потомства. В Новокузнецке-будущего нет...
ответить
аватар
Читатель
20 0
ЗП очень низкая, вот и уезжают. Учится негде, остался СМИ и после него куда? Перспектив нет, ничего не строят не развивают, производств новых не открывают, одни таргаши.
Помнится "пели "нам про АРИАНТ. пару лет уже прошло а воз и ныне там, только свои магазинчики открыли, те торгаши зашли, производства не будет. Год назад на ильинке к приезду "высокого начальства" начали активно разгребать площадку под строительство нового квартала.... начальство уехало, глиняная площадь осталась и забор... Березовая роща-заселяют, но у людей как не было остановки- дороги-школы- дс- так и нет и не будет. Нет веры руководству.... поэтому массово и уезжают, уезжают в те регионы где видят развтитие, где видят будущее для своего потомства. В Новокузнецке-будущего нет...
Кто-нибудь назовет регион, в котором зарплаты высокие?
ответить
аватар
TigerShot89 9140
21 8
Кто-нибудь назовет регион, в котором зарплаты высокие?
Есть регионы с большими ВОЗМОЖНОСТЯМИ получить высокую зарплату! Это например Новосибирск, Питер, Екатеринбург... В Новокузнецке такие возможности тоже есть, но критически мало. Это скорее штучные места для избранных. И попадание на такие места вообще никак не зависит от вашего опыта, знаний и т.д.
ответить
аватар
Читатель
17 2
TigerShot89:
Есть регионы с большими ВОЗМОЖНОСТЯМИ получить высокую зарплату! Это например Новосибирск, Питер, Екатеринбург... В Новокузнецке такие возможности тоже есть, но критически мало. Это скорее штучные места для избранных. И попадание на такие места вообще никак не зависит от вашего опыта, знаний и т.д.
Средние зарплаты в Новосибирске такие же, 20-30 тыс. Приехав из Новокузнецка вас сразу на хорошую не возьмут, кто вы такой...
Вот только стоимость жилья в разы выше.
Так что хорошо со стороны, пока не окунешься в детали
ответить
аватар
TigerShot89 9140
10 6
А в других городах что? Новосибирск - большая барахолка (одни ТЦ и менеджмент по продажам). Краснодар - те же продажи, либо сезонная сдача жилья.
Если только развлечения разные - это да.
У вас недостоверные, поверхностные данные. В Новосибирске есть производство(в т.ч. техники, с/х и .т.д.), есть R&D центры крупных компаний, есть огромный кластер для IT специалистов. Торговля там конечно преобладает, но в отличие от Новокузнецка есть большой объем работы в других сегментах. Это называется диверсификация экономики. И по этой же причине там не ощущается так жестко кризис с 2008г среди жителей и бюджет города и области не проваливается в черную дыру...
ответить
аватар
Читатель
4 6
TigerShot89:
Есть регионы с большими ВОЗМОЖНОСТЯМИ получить высокую зарплату! Это например Новосибирск, Питер, Екатеринбург... В Новокузнецке такие возможности тоже есть, но критически мало. Это скорее штучные места для избранных. И попадание на такие места вообще никак не зависит от вашего опыта, знаний и т.д.
Несколько знакомых уехали в Питер. Зарплаты 25-35 тыс. Больше есть только с пропиской. Но получить ее там для человека из региона почти фантастика
ответить
аватар
TigerShot89 9140
27 3
Средние зарплаты в Новосибирске такие же, 20-30 тыс. Приехав из Новокузнецка вас сразу на хорошую не возьмут, кто вы такой...
Вот только стоимость жилья в разы выше.
Так что хорошо со стороны, пока не окунешься в детали
В Новокузнецке средней з/п 20-30тыс отродясь не было. Вы что-то попутали. Данным Кемеровостата доверяете?
ответить
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Н.
36 2
Кто-нибудь назовет регион, в котором зарплаты высокие?
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, Татарстан... Дело даже не в высоте зарплат, а в том, что в Новокузнецке, Кузбассе руководители города, области, предприятий думают в первую очередь о себе, своём материальном благополучии, а не о горожанах, жителях Кузбасса, развитии своей малой Родины. Тут пишут, что одни заводы и шахты в Новокузнецке скоро только останутся. Не знаю, как насчёт шахт, но заводы Новокузнецка просто на последнем издыхании. Исполнительные директора, топ-менджеры, имея поднебесные заработки, выжимают из заводов Новокузнецка последнее, руководя часто из Москвы или заграницы.. Рабочие же получают максимум 20-25. Когда "хозяева жизни" поймут, что брать уже нечего, слиняют в столицу или за границу. "Взять, взять, взять" - вот их девиз.
ответить
аватар
имеем
7 0
У меня многие знакомые переехали. Основная причина даже не экология, а "делать здесь нечего". Не могли найти нормальную работу и досуг. Мало концертов, интересных культурных мероприятий. Свалили в основном в Томск, Спб и Новосиб.
От Москвы до Кудрино 150 км.Нет полей ухоженных.Ничего не сеют,ничего не собирают. Деревня за десять лет вымерла.
ответить
аватар
имеем
6 0
У меня многие знакомые переехали. Основная причина даже не экология, а "делать здесь нечего". Не могли найти нормальную работу и досуг. Мало концертов, интересных культурных мероприятий. Свалили в основном в Томск, Спб и Новосиб.
От Москвы до Кудрино 150 км.Нет полей ухоженных.Ничего не сеют,ничего не собирают. Деревня за десять лет вымерла.
ответить
аватар
Читатель
12 7
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, Татарстан... Дело даже не в высоте зарплат, а в том, что в Новокузнецке, Кузбассе руководители города, области, предприятий думают в первую очередь о себе, своём материальном благополучии, а не о горожанах, жителях Кузбасса, развитии своей малой Родины. Тут пишут, что одни заводы и шахты в Новокузнецке скоро только останутся. Не знаю, как насчёт шахт, но заводы Новокузнецка просто на последнем издыхании. Исполнительные директора, топ-менджеры, имея поднебесные заработки, выжимают из заводов Новокузнецка последнее, руководя часто из Москвы или заграницы.. Рабочие же получают максимум 20-25. Когда "хозяева жизни" поймут, что брать уже нечего, слиняют в столицу или за границу. "Взять, взять, взять" - вот их девиз.
Москва, Питер, северные регионы.
Да, зарплата выше. Но сопоставьте с расходами. Не смотрите на Москву по известным людям, посмотрите как простые люди работают за копейки и снимают кровати, потому что на съем квартиры не хватает
ответить
аватар
Читатель
6 3
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, Татарстан... Дело даже не в высоте зарплат, а в том, что в Новокузнецке, Кузбассе руководители города, области, предприятий думают в первую очередь о себе, своём материальном благополучии, а не о горожанах, жителях Кузбасса, развитии своей малой Родины. Тут пишут, что одни заводы и шахты в Новокузнецке скоро только останутся. Не знаю, как насчёт шахт, но заводы Новокузнецка просто на последнем издыхании. Исполнительные директора, топ-менджеры, имея поднебесные заработки, выжимают из заводов Новокузнецка последнее, руководя часто из Москвы или заграницы.. Рабочие же получают максимум 20-25. Когда "хозяева жизни" поймут, что брать уже нечего, слиняют в столицу или за границу. "Взять, взять, взять" - вот их девиз.
Москва, Питер, северные регионы.
Да, зарплата выше. Но сопоставьте с расходами. Не смотрите на Москву по известным людям, посмотрите как простые люди работают за копейки и снимают кровати, потому что на съем квартиры не хватает
ответить
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да
19 2
Кто-нибудь назовет регион, в котором зарплаты высокие?
кремль и его челядь. ну и конечно талантливые виолончелисты и шуты с лицедеями при дворе
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Гарик
1 6
Уехал из Кузни 3 года назад, с заработка в 100т., на работу, аналогичную с заработком в 200т. Я считаю, разница есть-))). Пробовал работать в Новосибирске, кое-как на 50 выходил, вот тебе и мегаполис.
ответить
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Елена
14 1
От Москвы до Кудрино 150 км.Нет полей ухоженных.Ничего не сеют,ничего не собирают. Деревня за десять лет вымерла.
Жила в начале 90-х годов в Калужской области, на границе с Московской (в городке Боровск, между Обнинском и Наро-Фоминском). Вокруг крупных городов и посёлков были сотни заброшенных деревень. Деревни стали хиреть ещё во времена СССР. Люди всегда стремились покинуть их и перебраться в города, всеми правдами и неправдами старались отправить туда своих детей, если уж самим не получалось. У сельчан советская власть сначала отобрала землю, потом стала сгонять в колхозы и отбирать последние запасы, заставляла работать за трудодни, оставила без паспортов и пенсий... И вы ещё удивляетесь, что столько заброшенных деревень? Ситуацию вряд ли исправишь за десять или даже двадцать лет. Или тут нужна личность наподобие Столыпина.
ответить
аватар
555
20 3
Москва, Питер, северные регионы.
Да, зарплата выше. Но сопоставьте с расходами. Не смотрите на Москву по известным людям, посмотрите как простые люди работают за копейки и снимают кровати, потому что на съем квартиры не хватает
Никто из моих знакомых оттуда ещё не вернулся. Наверное нет сил от недоедания приехать.:)
ответить
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TigerShot89 9140
6 10
не знаю что про экологию все ноют, меня мама здесь родила и все в порядке, подруги тоже спокойно беременеют и рожают, дети здоровые, тьфу-тьфу. бывают проблемы, но редко. это от случая к случаю все, сейчас во всех городах грязно, потому что много машин.
Статистику по онкологии изучите. И да, в других городах бывает и почище. Если конечно не сравнивать с Киселевском и Прокопьевском.
ответить
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321
12 1
Москва, Питер, северные регионы.
Да, зарплата выше. Но сопоставьте с расходами. Не смотрите на Москву по известным людям, посмотрите как простые люди работают за копейки и снимают кровати, потому что на съем квартиры не хватает
это совсем уж неудачники
если работать за 60-70 и снимать квартиру за 30 (да, не у Кремля, но и у нас некоторые по 2 часа добираются до работы), то на оставшиеся деньги в Москве вы сможете позволить себе гораздо больше, чем в Новокузнецке
а если уехать вдвоем, то вообще норм
основная проблема заключается в наличии московской прописки
ответить
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Пик
26 0
Заметил, что по ночам воняет в городе дымом ,не то от печек, не то от печей угольных. При луне не погуляешь, звезд не видно. А как подумаешь, что у Евраза бухгалтерия на Кипре..то что тут говорить.
ответить
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вася
9 2
Да тут холодно, воздух так себе, природу загаживают, но не уеду, дело в том что и у меня не мало знакомых поуезжало, сказать что они там лучше живут не скажу, так же, некоторые чуть похуже, некоторые чуть получше. Самое смешное что одна из уехавших возит летом детей сюда к бабушке на дачу жить))).
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вера
9 1
Две поговорки: "хорошо там, где нас нет" и "на одном месте и камень обрастает" Уезжают. приезжают- на любителя, это целая эпопея, уж поверьте, лично знаю В советские времена уезжали на севера, сейчас это не особенно выгодно Ну и насчет "не возвращаются" Возвращаются
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Юлия
9 1
это совсем уж неудачники
если работать за 60-70 и снимать квартиру за 30 (да, не у Кремля, но и у нас некоторые по 2 часа добираются до работы), то на оставшиеся деньги в Москве вы сможете позволить себе гораздо больше, чем в Новокузнецке
а если уехать вдвоем, то вообще норм
основная проблема заключается в наличии московской прописки
Согласна с Вами на 100%. Сама не так давно переехала в Москву и с уверенностью могу сказать, что тут дороже только жилье, все остальное либо столько же стоит, либо дешевле, чем в Новокузнецке... А зарплаты гораздо выше, если не выпендриваться, не строить из себя непонятно кого и не бояться работать.
В общем, мы с супругом в Москве можем позволить себе намного больше, чем в родном городе, при этом работая ничуть не больше
ответить
аватар
вера
1 1
Согласна с Вами на 100%. Сама не так давно переехала в Москву и с уверенностью могу сказать, что тут дороже только жилье, все остальное либо столько же стоит, либо дешевле, чем в Новокузнецке... А зарплаты гораздо выше, если не выпендриваться, не строить из себя непонятно кого и не бояться работать.
В общем, мы с супругом в Москве можем позволить себе намного больше, чем в родном городе, при этом работая ничуть не больше
А, самое главное, после работы и дороги домой уж никак не хочется развлекаться По сестре москвичке знаю, живущей, кстати, на Преображенке
ответить
аватар
старик
5 2
Жила в начале 90-х годов в Калужской области, на границе с Московской (в городке Боровск, между Обнинском и Наро-Фоминском). Вокруг крупных городов и посёлков были сотни заброшенных деревень. Деревни стали хиреть ещё во времена СССР. Люди всегда стремились покинуть их и перебраться в города, всеми правдами и неправдами старались отправить туда своих детей, если уж самим не получалось. У сельчан советская власть сначала отобрала землю, потом стала сгонять в колхозы и отбирать последние запасы, заставляла работать за трудодни, оставила без паспортов и пенсий... И вы ещё удивляетесь, что столько заброшенных деревень? Ситуацию вряд ли исправишь за десять или даже двадцать лет. Или тут нужна личность наподобие Столыпина.
при Столыпине земли заселяли в основном из Украины, а нынче с Китая сами заселяются. Правда пока до Урала. но то пока....
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Гарик
2 1
Странно, минусуют мой коммент, вроде никому на мозоль не наступал, поделился информацией о себе и только. Или наступил? Для уточнения: ПМЖ- г. Калининград.
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123
18 2
При желании в Кузне работу можно найти. Закончил СибГИУ, строительный факультет, после окончания сразу на на работу - монтажник, мастер, прораб. До КрымНаш заработок вполне хороший 60-75 К в месяц и это в 25 лет, но пожив хорошо 2,5 года счастье кончилось. Потом Стройка загнулась, инвестиции по минимому, з/п так же. Со стройки ушёл в эксплуатацию и то не хотел, но бывший начальник месяц меня уговаривал перейти к нему на новую работу. Сейчас з/п 50, хватает конечно, но охото больше. Жена проектировщица, з/п 15, это просто жесть. Желание покинуть область, область, а не город, есть, но житейские проблемы держат, жена без родителей ехать не хочет, а они переезжать не хотят. Смотрел на Краснодарский край, по моей специальности работа есть везде. Желание уехать из-за того, что местная власть плюёт на людей, про Новокузнецких чиновников вообще говорить не стоит, одна площадь только чего стоит, большего позора наш город не видел, все земли распродали под раскопки, быстро падающий уровень социальной жизни, везде грубость и зависть. Но это моё субъективное мнение, пока живу здесь, может и останусь. Но желание уехать есть.
ответить
аватар
Лёвушка
4 0
При желании в Кузне работу можно найти. Закончил СибГИУ, строительный факультет, после окончания сразу на на работу - монтажник, мастер, прораб. До КрымНаш заработок вполне хороший 60-75 К в месяц и это в 25 лет, но пожив хорошо 2,5 года счастье кончилось. Потом Стройка загнулась, инвестиции по минимому, з/п так же. Со стройки ушёл в эксплуатацию и то не хотел, но бывший начальник месяц меня уговаривал перейти к нему на новую работу. Сейчас з/п 50, хватает конечно, но охото больше. Жена проектировщица, з/п 15, это просто жесть. Желание покинуть область, область, а не город, есть, но житейские проблемы держат, жена без родителей ехать не хочет, а они переезжать не хотят. Смотрел на Краснодарский край, по моей специальности работа есть везде. Желание уехать из-за того, что местная власть плюёт на людей, про Новокузнецких чиновников вообще говорить не стоит, одна площадь только чего стоит, большего позора наш город не видел, все земли распродали под раскопки, быстро падающий уровень социальной жизни, везде грубость и зависть. Но это моё субъективное мнение, пока живу здесь, может и останусь. Но желание уехать есть.
Кто же ты такой? И в какой же ты строительной компании после СибГИУ получал прорабом 60...75К? Сам отработал в ЮКСе 3 года прорабом. Построил Сити-Молл, пережил с ЮКСом перестройку и смену собственника, но за период с 2012 по 2015-й гг. зарплата на руки выше 45К не поднималась.
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Вовам
2 1
Сибирь -это вообще-то не место для проживания.В царское время сюда ссылали в ссылку и бежали от царской опалы.Зимой -35 летом +35 большой перепад температур что нехорошо для организма.Что до Новокузнецка то в Советское время справедливо был Южной столицей Кузбасса.А в российское время особенно при Тулееве стал жопой Кузбасса.Пишу это потому что сам постоянно езжу в Кемерово еще с советских времен.Посмотрите чем застроили Смоляго на пару с Тулякой последний пятачок в Центре в конце ул. Тольятти гаражи, бело-розовые 17этажки
такие поганые строения в каком-нибудь Полысаеве даже не строят.И это при Тулееве выходце из Новокузнецка,а что будет когда придет другой губер.Короче Кемерово показало что они голова ,а мы жопа.Так что желательно съезжать из города из Сибири,а остальным ждать предсказания оракулов или клоунов кому как ,что Сибирь станет центром Мироздания.

ответить
аватар
123
0 0
Кто же ты такой? И в какой же ты строительной компании после СибГИУ получал прорабом 60...75К? Сам отработал в ЮКСе 3 года прорабом. Построил Сити-Молл, пережил с ЮКСом перестройку и смену собственника, но за период с 2012 по 2015-й гг. зарплата на руки выше 45К не поднималась.
А я ЮКС стороной обходил, пока вы СМ строили я строил промышленные объекты по области, работал в небольшой компании, которую организовал мой начальник и работал от объёма, а не от попачасов. С вашим ЮКСом пересекался на смежных объектах и рад был, что не там работаю. Видел качество и КГС и НСС ( вроде так называлось сантех подразделение, там ещё Марфин вроде рулил), особенно смеялся с рабочих, которые часто работали ну очень медленно. Мои парни в два-три раза больше объём за смену делали, чем другие смежные компании, чем тот же СТМ, а качество на порядок выше. Как построен СМ видел полностью изнутри, такое ощущение, что строили трёхпалые, как коснись общестроя , так и сетей.
ответить
аватар
123
0 0
Да, заранее извиняюсь перед теми кто работал в этих компаниях, если обидел, мужиков понимаю - как платите и как организовываете, так и работаем. Со многими общался, хорошие люди.
ответить
аватар
Р.
7 0
кремль и его челядь. ну и конечно талантливые виолончелисты и шуты с лицедеями при дворе
Сможете играть на виолончели, как Ростропович в своё время, вам и миллиона в месяц не будет жалко выделить из государственных закромов. :-)
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ЖИТЕЛЬ
6 0
Заметил, что по ночам воняет в городе дымом ,не то от печек, не то от печей угольных. При луне не погуляешь, звезд не видно. А как подумаешь, что у Евраза бухгалтерия на Кипре..то что тут говорить.
В Заводском районе прожил двадцать лет. Воняло всегда там коксохимом, особенно почему-то в ночь с субботы на воскресенье. Переехал в Центральный, так здесь тоже самое, только от дня недели не зависит.:-)
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да-да
4 0
И городу, и области, нужно грамотное, умеющее работать и со всеми ладить руководство
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Иван
0 0
Экономика города в минусе, плюс ко всему власти наплевать на народ. Вакансии в городе есть, но зарплат нет. Молодежь бежит туда, где на их взгляд лучше! Экология ни причём!!!
Экология тоже причем! каждое утро щеткой какую-то белую пыль с авто сметаю и постоянный смог над городом как в туманной банке живем.
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жека
0 0
Правильно, давайте все уедем из Кузни, самым толковым места везде найдутся! Но, ведь это-же родной город, ведь здесь останутся наши родные и близкие.У меня это вызывает ассоциацию с "беженцами из Украины" - там война, страшно, а землю мою пусть кто-нибудь другой защищает... Вместо того,что-бы со своими мозгами и энергией пытаться сделать лучше жизнь в своём городе - бежите...
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