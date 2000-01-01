Жители Кузбасса стали реже вступать в законный брак. О причинах уменьшения зарегистрированных союзов и о прогнозах на будущее рассказали специалисты Управления ЗАГС Кемеровской области.

В 2016 году в Кузбассе зарегистрировано 16 912 браков. Это на 2 051 семью меньше, чем в 2015 году.

Сейчас молодые люди предпочитают пожить «для себя», укрепить материальное положение, и уже только потом они зарегистрируют брак. Ещё сокращение числа новых семей связано с тем, что в 90-е годы рождалось очень мало детей. Какое-то время мы будем регистрировать мало браков в регионе, — рассказали «Сибдепо» в региональном Управлении ЗАГС.

Однако в перспективе, уверены специалисты, ситуация изменится к лучшему.

По предварительным прогнозам, в 2017 году количество браков сохранится на уровне прошлого года. В основном кузбассовцы вступают в законные отношения в возрасте от 20 до 28 лет.

В прошлом году был зарегистрирован 1 процент ранних браков, причём несовершеннолетние девушки становились законными супругами чаще, чем мужчины.

Регистрируют свои отношения и люди пожилого возраста. Но желающих вступить в брак после 60 лет не много. Среди женщин таковых примерно 3 процента от общего количества браков, среди мужчин — чуть больше 5 процентов.

По данным Росстата, в целом по всей России число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 15 процентов.