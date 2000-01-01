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«Любовь реально повсюду»: как найти вторую половинку в Новосибирске

Кузбассовцы стали реже жениться

13 февраля 12:15
1627
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
weddingdate.ru

Жители Кузбасса стали реже вступать в законный брак. О причинах уменьшения зарегистрированных союзов и о прогнозах на будущее рассказали специалисты Управления ЗАГС Кемеровской области.

В 2016 году в Кузбассе зарегистрировано 16 912 браков. Это на 2 051 семью меньше, чем в 2015 году.

Сейчас молодые люди предпочитают пожить «для себя», укрепить материальное положение, и уже только потом они зарегистрируют брак. Ещё сокращение числа новых семей связано с тем, что в 90-е годы рождалось очень мало детей. Какое-то время мы будем регистрировать мало браков в регионе, — рассказали «Сибдепо» в региональном Управлении ЗАГС.

Однако в перспективе, уверены специалисты, ситуация изменится к лучшему.

По предварительным прогнозам, в 2017 году количество браков сохранится на уровне прошлого года. В основном кузбассовцы вступают в законные отношения в возрасте от 20 до 28 лет.

В прошлом году был зарегистрирован 1 процент ранних браков, причём несовершеннолетние девушки становились законными супругами чаще, чем мужчины.

Регистрируют свои отношения и люди пожилого возраста. Но желающих вступить в брак после 60 лет не много. Среди женщин таковых примерно 3 процента от общего количества браков, среди мужчин — чуть больше 5 процентов.

По данным Росстата, в целом по всей России число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось на 15 процентов.

Комментарии 13
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Прохожий
29 0
Ситуация изменится тогда, когда"государство"повернется к своим гражданам передом а не жопой как сейчас.
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y
5 6
Ситуация изменится тогда, когда"государство"повернется к своим гражданам передом а не жопой как сейчас.
Так государство или тулиивцы?
Ведь именно бугернатор присоединился к инициативе награждать за чужой счет молодоженов чиговников, после это вообще странно, что кто то жениться .... так опошлить светлое событие.. и выставить такой важный этап за бабло... это такою плювка в институт семьи.
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Прынц на сером "козле"
10 2
Зачем вообще жениться,когда и так дают..
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инженер
19 0
Моей зарплаты хватает только на меня. Жену в декрете и ребенка я не потяну.
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Димаха Трейдер
0 10
Официально или не официально это не имеет значения , Главное это Венчания ..
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fff
0 0
Моей зарплаты хватает только на меня. Жену в декрете и ребенка я не потяну.
А ребенка обязательно?
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я
16 0
прямое последствие политики уничтожения русского народа фашистской властью
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%
15 0
А ребенка обязательно?
Обязательно! Маткапитал пролетариям для чего даден? Чтобы рабочее поголовье не так резко сокращалось. Кого тогда внуки нынешних пастухов стричь будут если терпеливых русиш ванек с маньками не будет?
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Простой ответ:
1 0

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Леня
1 2
А ребенка обязательно?
На ребенка всегда хватит-быстрее батонами будешь шевелить. Иначе в старости будешь чувствовать себя не совсем комфортно.
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.
8 0
На ребенка всегда хватит-быстрее батонами будешь шевелить. Иначе в старости будешь чувствовать себя не совсем комфортно.
Скорость шевеления батонами зачастую не поспевает за скоростью траты денег детишками и внучатами.
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я
4 0
прямое последствие политики уничтожения русского народа фашистской властью
до чего дожили. народ... узкоглазый фашист потрясает с экрана ТВ гестаповским фолиантом. говоря что это это план действий.....
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jil
0 0
А ребенка обязательно?
Если ребенок не обязателен, тогда так ли принципиален штамп в паспорте?
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