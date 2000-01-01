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Виталик из Шерегеша стал героем мелких коммерсантов в Кузбассе

13 февраля 12:45
3033
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Facebook: Вячеслав Чернов

В Шерегеше начинается мощное противостояние мелких предпринимателей против приведения горнолыжного курорта к централизации и единообразию. На фоне этого неким символом мелкого бизнеса стал Виталик. Мнения людей на этот счёт разделились.

«Поступила информация о том, что г-н Прокудин И.Ю. предоставил губернатору фильм, с помощью которого попытался убедить должностное лицо в том, что на горе Зеленая всё плохо и её полностью необходимо отдать ему, удалив все, принадлежащие собственникам объекты, на территории которых Прокудину грезится создание собственного царства», — написал на своей странице в «Фейсбуке» предприниматель Вячеслав Чернов.

Благодаря поднятой шумихе и последовавшими за этим обсуждениями, а также непонравившейся одному из блогеров рекламной вывески «Шашлыки у Виталика». Хозяин этой «шашлычки», Виталик превратился в этакий символ Шерегеша, собирательный образ тех, кто предоставляет на курорте сервис низкого уровня.

«Я получил уведомление о внеочередном собрании совета собственников горы Зеленая, назначенном на сегодня, которое было созвано для обсуждения планов реконструкции сектора А, проблем с водоснабжением и обсуждению проблемы создания в сети некоторыми лицами негативного имиджа ГК «Шерегеш».

Пришел я, как полагается, вовремя, началось собрание, нам представили нового заместителя губернатора по инвестициям и инновациям, с вступительным словом выступил председатель.

И вдруг… Я увидел Виталика… который встал, произнес короткую эмоциональную речь с обвинениями в адрес властей в том, что они горазды только сидеть и говорить, а полезных решений для работающих на горе людей как не было, так и не будет, снял куртку с вешалки возле входа и хлопнул дверью.

В этот момент я понял, что всё плохо. Виталик потратил массу времени, задействовал все силы, вложил все свои деньги, потому что думал, что государству действительно нужен малый бизнес, что его труд может быть кому-то полезен, что он может жить и работать на своей земле, там, где он родился, вырос, родил семерых детей.

Но Виталик не сумел решить элементарные вопросы с оформлением земли. Он писал письма, звонил, собирал бумаги, бегал по кабинетам. Но ничего не добился. Он устал получать отказы. И он больше не верит государству. Государство объявило себя врагом Виталику. Он больше не может слушать никакого чиновника. Государство теперь для него — лживая, равнодушная формация.

И Виталик ушел. И, возможно, он поступил разумнее, чем все оставшиеся, в числе которых был и я", — отметил Вячеслав Чернов.

По словам автора этого поста, он не одобряет ни пёструю рекламу Виталика, ни некоторые нюансы по ведению бизнеса и ни культуру общения предпринимателя. Но по словам Вячеслава Чернова, это и есть малый бизнес в своём конкурентном развитии. Если бы действительно, у людей не было потребности в шашлыках от Виталика, то и бизнес бы его уже закрылся сам собой.

Напомним, в сети идут ожесточённые споры между поклонниками и противниками организации отдыха в Шерегеше.

Комментарии 20
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Анонимный пользователь
10 1
Дорогу мелкому бизнесу
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Читатель
5 8
Дорогу мелкому бизнесу
когда научится выглядеть немножко более достойно. всегда думал, что шерегеш это должно быть нечто большее, чем шашлыки у виталика
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Екарный Бабай
24 0
У Виталика лучшие шашлыки на горе. Хан похоже решил перед уходом распродать всё немногое что осталось в области. Думает что в РАЮ места продаются.???
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Макс
22 0
когда научится выглядеть немножко более достойно. всегда думал, что шерегеш это должно быть нечто большее, чем шашлыки у виталика
Тебе же ясно говорят, что не дают развиваться. Это специально все делается. Чтоб снести ларьки и поставить еще больше кафешек с баснословными ценами и отстойной едой.
Если бы, то же самый Виталик продавал шашлыки низкого качества или было бы хамское обслуживание, то народу бы там не было. И питался бы народ в различных кафе.
От себя добавлю, обеденный перерыв между катаниями всегда провожу именно в этом кафе. Так как очень хороший шашлык и напитки, приемлемые цены и вечно веселое общение с самим Виталиком!
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олег
24 0
по мне так лучше такой Виталик, такой же мужик из народа как и мы, а не лощеные московские бонзы, которым не то что наплевать на нас, мы для них ровное место, газон для сенокоса бабла. Виталику хоть по морде можно дать если шашлыком отравился, а этим что? - "ваш звонок важен для нас. оставайтесь на связи, время ожидания- сто часов"
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вася
18 0
виталику респект, клал он на них, а этот зам загубит шерегеш, факт.
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1234
4 0
виталику респект. но свалят их. чинуши их продадут с потрохами прокудину. у этих коммерсов лидера разбирающегося в интригах нет чтобы объединится. а так идти с граблями на танк - шею свернут
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Владимир
3 0
А что остались верующие в доброго царя батюшку? Все в Кузбассе принадлежит тем кто хорошо делится с властью хоть города(любого), хоть области. Фильм он предоставил! Очевидно и помощников перед этим, среди замов губернатора, приобрел.
Я давно ни во что не верю, красивые слова с трибуны и моооре наград.
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Гражданин Гражданский
6 1
Шашлыки Виталика считаю наверное самыми лучшие что я ел где то в Кузбассе! Тем более на свежем воздухе! Если человек умеет делать это хорошо и делает с душой то вы дайте ему развиваться, дайте реализовать свои идеи, и он не ломит 300 процентов на свой продукт, как это будет при тех, кто якобы сделает это более презентабельно чем есть сейчас.
Не так уж много у нас предпринимателей, которые к бизнесу подходят с таким отношением как Виталик. Виталь держись, народ с тобой!
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дмитрий
9 0
Сам сейчас нахожусь в подобной ситуации .Кредиты брали всей семьей на открытие магазинчика в долгах теперь по уши.Когда решились было всё просто купил продал заплатил налоги.Спал спокойно.А сейчас что ИГАИС 12000 за установку каждые пол года продление 3000.Но это не придел сейчас Онлайн кассы вводят а это 1С, ноутбук ,принтер чеков,сама касса.Примерно 120000 + обновления программ каждые пол года.ТАК В РОССИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ МАЛЫЙ БИЗНЕС .Душат как могут .Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ и денег нет на всё это и закрытся чем платить кредиты ?????????????
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КоляYeti 12003
5 0
Дорогу мелкому бизнесу
Какой нахрен "бизнес"? Путин до сих пор не взрастил "средний класс", в чём признаётся его кодла реформаторов-дармоедов Правительства. В России до сих пор, от времён прихватизвторов-гайдровцев, "дикий рынок" и барыги разного пошиба.
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(
5 0
Запустили мелких протоптать тропинки и за борт их, дорогу более крупной рыбе, с парой крупных проще и удобней договариваться, решать дела-делишки. В ЗАО "Россия" только так. Поражает неувядающая простота мелких на их светлое будущее в ЗАО.
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КоляYeti 12003
1 0
по мне так лучше такой Виталик, такой же мужик из народа как и мы, а не лощеные московские бонзы, которым не то что наплевать на нас, мы для них ровное место, газон для сенокоса бабла. Виталику хоть по морде можно дать если шашлыком отравился, а этим что? - "ваш звонок важен для нас. оставайтесь на связи, время ожидания- сто часов"
Даёшь ШерегешВель вместо голозадых "грелок" и пущай приезжальцы жруть хучь у московитов иль у сушманов, простым работягам с их зарплатами туды не бывать, ни у "виталиков", ни ещё у каво - даже "народник" Дима Медведев обращал внимание, что цены там задраны, а уж ему то есть с чем сравнивать.
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КоляYeti 12003
4 0
Сам сейчас нахожусь в подобной ситуации .Кредиты брали всей семьей на открытие магазинчика в долгах теперь по уши.Когда решились было всё просто купил продал заплатил налоги.Спал спокойно.А сейчас что ИГАИС 12000 за установку каждые пол года продление 3000.Но это не придел сейчас Онлайн кассы вводят а это 1С, ноутбук ,принтер чеков,сама касса.Примерно 120000 + обновления программ каждые пол года.ТАК В РОССИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ МАЛЫЙ БИЗНЕС .Душат как могут .Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ и денег нет на всё это и закрытся чем платить кредиты ?????????????
А как Вы хотели? - это путино-тулиивская "стабильность", зато как перевыборы Идола так из всех щелей хвала от промышленников и предпринимателей, и также селигерофорумах, что сплошь ежегодные послабления для открытия бизнеса, что ето тока дармоеды с диванов, в комментах стонут, переизбирайте и дальше его на вечное царствование - он глаголет по ТВ одно, а его чинуши творят другое, а ён как бы в стороне, как бы его более 17 лет "обманывают", а он за результаты работы свово Правительства доволен, сам давал им оценку.
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местный-2
3 0
Запустили мелких протоптать тропинки и за борт их, дорогу более крупной рыбе, с парой крупных проще и удобней договариваться, решать дела-делишки. В ЗАО "Россия" только так. Поражает неувядающая простота мелких на их светлое будущее в ЗАО.
Никто никого не запускал.
Некогда было...сначала разбирали крупные куски,сейчас за мелочь взялись.
Потом друг друга жрать начнут.
Вот и вся великая капиталистическая идея.
ответить
аватар
*
1 0
Никто никого не запускал.
Некогда было...сначала разбирали крупные куски,сейчас за мелочь взялись.
Потом друг друга жрать начнут.
Вот и вся великая капиталистическая идея.
Капиталистическая идея предполагает борьбу изворотливости умов и силы зубов не упустить откушеный кусок.
При феодализме незатейливо просто награждают за личную преданность и перераспределяют наделы между вассалами.
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местный-2
1 0
КоляYeti:
А как Вы хотели? - это путино-тулиивская "стабильность", зато как перевыборы Идола так из всех щелей хвала от промышленников и предпринимателей, и также селигерофорумах, что сплошь ежегодные послабления для открытия бизнеса, что ето тока дармоеды с диванов, в комментах стонут, переизбирайте и дальше его на вечное царствование - он глаголет по ТВ одно, а его чинуши творят другое, а ён как бы в стороне, как бы его более 17 лет "обманывают", а он за результаты работы свово Правительства доволен, сам давал им оценку.
Какая разница кого избирать?К тому же выборы это чистейшая профанация или игра в демократию. Страна принадлежит олигархическим кланам....они и решают,кого выбирать или ставить на место президента/царя....
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местный-2
2 0
Капиталистическая идея предполагает борьбу изворотливости умов и силы зубов не упустить откушеный кусок.
При феодализме незатейливо просто награждают за личную преданность и перераспределяют наделы между вассалами.
Ну вот...даже так,лихо мы вернулись назад,даже перескочили с испугу через общественно-экономическую формацию в виде капитализма.А говорят,что машина времени не существует.
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*
3 0
Ну вот...даже так,лихо мы вернулись назад,даже перескочили с испугу через общественно-экономическую формацию в виде капитализма.А говорят,что машина времени не существует.
Никакого испуга и мистики с машиной времени. Кое-кто отвел общественно-экономическую формацию страны на заранее уготовленные подготовленные позиции. Чтобы пока хозяева дома тихо с отвисшими челюстями офигeвaли от происходящего в их доме основательно обчистить этот богатый дом.
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