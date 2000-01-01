В Шерегеше начинается мощное противостояние мелких предпринимателей против приведения горнолыжного курорта к централизации и единообразию. На фоне этого неким символом мелкого бизнеса стал Виталик. Мнения людей на этот счёт разделились.

«Поступила информация о том, что г-н Прокудин И.Ю. предоставил губернатору фильм, с помощью которого попытался убедить должностное лицо в том, что на горе Зеленая всё плохо и её полностью необходимо отдать ему, удалив все, принадлежащие собственникам объекты, на территории которых Прокудину грезится создание собственного царства», — написал на своей странице в «Фейсбуке» предприниматель Вячеслав Чернов.

Благодаря поднятой шумихе и последовавшими за этим обсуждениями, а также непонравившейся одному из блогеров рекламной вывески «Шашлыки у Виталика». Хозяин этой «шашлычки», Виталик превратился в этакий символ Шерегеша, собирательный образ тех, кто предоставляет на курорте сервис низкого уровня.

«Я получил уведомление о внеочередном собрании совета собственников горы Зеленая, назначенном на сегодня, которое было созвано для обсуждения планов реконструкции сектора А, проблем с водоснабжением и обсуждению проблемы создания в сети некоторыми лицами негативного имиджа ГК «Шерегеш».

Пришел я, как полагается, вовремя, началось собрание, нам представили нового заместителя губернатора по инвестициям и инновациям, с вступительным словом выступил председатель.

И вдруг… Я увидел Виталика… который встал, произнес короткую эмоциональную речь с обвинениями в адрес властей в том, что они горазды только сидеть и говорить, а полезных решений для работающих на горе людей как не было, так и не будет, снял куртку с вешалки возле входа и хлопнул дверью.

В этот момент я понял, что всё плохо. Виталик потратил массу времени, задействовал все силы, вложил все свои деньги, потому что думал, что государству действительно нужен малый бизнес, что его труд может быть кому-то полезен, что он может жить и работать на своей земле, там, где он родился, вырос, родил семерых детей.

Но Виталик не сумел решить элементарные вопросы с оформлением земли. Он писал письма, звонил, собирал бумаги, бегал по кабинетам. Но ничего не добился. Он устал получать отказы. И он больше не верит государству. Государство объявило себя врагом Виталику. Он больше не может слушать никакого чиновника. Государство теперь для него — лживая, равнодушная формация.

И Виталик ушел. И, возможно, он поступил разумнее, чем все оставшиеся, в числе которых был и я", — отметил Вячеслав Чернов.

По словам автора этого поста, он не одобряет ни пёструю рекламу Виталика, ни некоторые нюансы по ведению бизнеса и ни культуру общения предпринимателя. Но по словам Вячеслава Чернова, это и есть малый бизнес в своём конкурентном развитии. Если бы действительно, у людей не было потребности в шашлыках от Виталика, то и бизнес бы его уже закрылся сам собой.

Напомним, в сети идут ожесточённые споры между поклонниками и противниками организации отдыха в Шерегеше.