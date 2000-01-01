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Ремонт на сетях: новокузнечане оставались без воды

13 февраля 12:56
1399
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nk-tv.com

Жители пяти многоквартирных домов в Новокузнецке утром 13 февраля остались без холодной воды. Причиной стали работы на сетях «Водоканала». На проспекте Пионерском у дома № 53 прорвало трубу, сообщает NK-tv.com.

Однако как сообщили журналистам ВашГород.ру в ЕДДС, ремонт на сетях был плановым. На месте работали представители «Водоканала» и коммунальных служб города. Участок дороги от проспекта Кузнецкстроевского до проспекта Ермакова перекрыли. Движение автотранспорта осуществлялось в объезд.

В 11:55 все работы завершились, подачу воды в жилые дома восстановили.

Комментарии 3
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Ха!
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Если в кране нет воды - значит выпили жиды!
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san
0 0
Так все таки прорвало и авария? или планово? Планово - это летом, а зимой как-то нифига не плановый ремонт.
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Вам не понять
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Так все таки прорвало и авария? или планово? Планово - это летом, а зимой как-то нифига не плановый ремонт.
Планово прорвало.
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