Жители пяти многоквартирных домов в Новокузнецке утром 13 февраля остались без холодной воды. Причиной стали работы на сетях «Водоканала». На проспекте Пионерском у дома № 53 прорвало трубу, сообщает NK-tv.com.

Однако как сообщили журналистам ВашГород.ру в ЕДДС, ремонт на сетях был плановым. На месте работали представители «Водоканала» и коммунальных служб города. Участок дороги от проспекта Кузнецкстроевского до проспекта Ермакова перекрыли. Движение автотранспорта осуществлялось в объезд.

В 11:55 все работы завершились, подачу воды в жилые дома восстановили.