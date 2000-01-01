В Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая Дню защитника Отечества. Горожанам обещают сниженные цены на продукты питания.

Ярмарка будет работать в пятницу, 17 февраля, на площади Советов. Жители областной столицы смогут посетить её с 9:30 до 15:00 часов, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Кузбасские производители и фермеры Горного Алтая предложат покупателям свежую баранину, говядину, свинину, молочную продукцию по ценам ниже рыночных. Посетители смогут приобрести колбасные изделия, яйцо, мясо индейки, гусей, уток, живую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, овощи.

Кроме того, кузбасские производители планируют представить на ярмарке продукцию, заготовленную в Кемеровской области: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое.

Посетителей ярмарки накормят шашлыками, кашей, также будет организована дегустация пельменей и котлет.

Помимо продуктов питания посетители смогут приобрести сувениры, предметы для кухни, шкатулки, металлические и деревянные изделия.