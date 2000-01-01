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Кемеровчан зовут за дешёвыми продуктами и сувенирами к 23 февраля

13 февраля 13:23
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tumen.monavista.ru

В Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая Дню защитника Отечества. Горожанам обещают сниженные цены на продукты питания.

Ярмарка будет работать в пятницу, 17 февраля, на площади Советов. Жители областной столицы смогут посетить её с 9:30 до 15:00 часов, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Кузбасские производители и фермеры Горного Алтая предложат покупателям свежую баранину, говядину, свинину, молочную продукцию по ценам ниже рыночных. Посетители смогут приобрести колбасные изделия, яйцо, мясо индейки, гусей, уток, живую рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, овощи.

Кроме того, кузбасские производители планируют представить на ярмарке продукцию, заготовленную в Кемеровской области: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое.

Посетителей ярмарки накормят шашлыками, кашей, также будет организована дегустация пельменей и котлет.

Помимо продуктов питания посетители смогут приобрести сувениры, предметы для кухни, шкатулки, металлические и деревянные изделия.

Комментарии 3
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y
2 0
Кто гарантирует, что цены будут ниже средне рыночных? Фамилию в студию, или опять фейк от тулиивцев?
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Татьяна
2 0
Да никогда на таких ярмарках нет низких цен. На губернском тоже цены огого.
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Инесса
0 0
Да никогда на таких ярмарках нет низких цен. На губернском тоже цены огого.
Яйца и мясо если не по низким ценам, то по нормальным, да и качества лучше, чем в магазине.
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