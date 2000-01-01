В Кемерове застолье между бывшими сожителями окончилось трагедией. Мужчина убил 18-летнюю девушку и ранил её мать.

ЧП произошло 11 февраля, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В тот день обвиняемый находился в гостях у бывшей сожительницы. Дома была 18-летняя дочь женщины.

Застолье не обошлось без спиртного. В какой-то момент между бывшими сожителями началась ссора. А потом дошло до поножовщины. Сначала мужчина порезал запястье своей руки. Хозяйки испугались, выбежали из дома. Гость — за ними.

В дверях он несколько раз ударил ножом девушку. Её 42-летняя мать успела убежать к соседям. От них она вызвала полицию и «скорую помощь», после вернулась домой. Мужчина всё ещё находился там. Увидев женщину, он нанёс ей несколько ударов ножом и скрылся.

Женщину госпитализировали. Её дочь от полученных ранений скончалась на месте.

Сотрудники полиции задержали мужчину у него дома, он даже не успел переодеться и находился в той одежде, в которой совершил преступление, — говорится в пресс-релизе ведомства.

48-летнему кемеровчанину предъявлено обвинение по статье «убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.