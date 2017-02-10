В 2015 году вышел фильм по эротическому роману Эрики Джеймс «50 оттенков серого». Мир разделился на два лагеря. Одни хвалили кино, мол, нашему закомплексованному обществу не хватает таких фильмов. Другие обозвали ленту пошлой халтурой.

Прошло два года, и вот, уже с гораздо меньшим шумом на экране выходит продолжение — «На 50 оттенков темнее». Редакция ВашГород.ру узнала из соцсетей, что о продолжении скандальной картины думают кузбассовцы.

Большую часть билетов на фильм, как видно из постов в соцсетях, раскупили заядлые фанатки книг Эрики Джеймс. Их, как и ожидалось, картина устроила.

Среди поклонниц книг нашлось место и критике — например, недостаточной глубине чувств персонажей.

Противники фильма и книги не стесняются высказывать своё недовольство в соцсетях.

Среди критиков нашлись те, кто верит в теорию заговора

или просто обвиняет актёров в плохой игре.

На что поклонники «50 оттенков» отвечают, что в фильме нет «ничего такого»,

и — сколько людей, столько и мнений.

Ну, а пока женщины и свободные мужчины ведут споры, быть или не быть «На 50 оттенков темнее», среди влюблённых мужчин назревает актуальный вопрос.