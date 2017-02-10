В 2015 году вышел фильм по эротическому роману Эрики Джеймс «50 оттенков серого». Мир разделился на два лагеря. Одни хвалили кино, мол, нашему закомплексованному обществу не хватает таких фильмов. Другие обозвали ленту пошлой халтурой.
Прошло два года, и вот, уже с гораздо меньшим шумом на экране выходит продолжение — «На 50 оттенков темнее». Редакция ВашГород.ру узнала из соцсетей, что о продолжении скандальной картины думают кузбассовцы.
Большую часть билетов на фильм, как видно из постов в соцсетях, раскупили заядлые фанатки книг Эрики Джеймс. Их, как и ожидалось, картина устроила.
Сходили с @olechka_tim_ в киношку долгожданный фильмец Что могу сказать - понравился. будем ждать третью часть #пятница #вечер #кино #сподругой #пятьдесятоттенковсерого
Видео опубликовано Nail-мастер 89502604477 (@viktoriya_tisha)
Среди поклонниц книг нашлось место и критике — например, недостаточной глубине чувств персонажей.
Ну, что пришло время поделиться своим мнением к столь долгожданному фильму. В целом фильм мне понравился по той простой причине, что приятно было окунуться в атмосферу полюбившихся книг ещё раз.. Но как и в первой экранизации не хватило глубины, не хватило чувств и проникновения, большинство сюжетных линий не было раскрыто.. хотя безусловно 2 фильм более удачен . От критики воздержусь, лучше скажу что же все таки понравилось: понравилось как показали Анастейшу, как раскрыли ее нрав, ее силу, смелость и женскую привлекательность.. пожалуй так я ее и представляла, читая книгу; в плане эротических сцен режиссёр был смелее, но удалось сохранить ту самую грань.. красиво показали страсть и захватывающие чувства, без похоти и пошлостей; понравилась Грейс Тревельян, сыгравшая роль матери Кристиана. И, пожалуй, все Абсолютно уверенна, что для людей, которые не прочли хотябы одной книжки появления некоторых героев покажется бессмысленным.. Итак, стоит ли смотреть? Стоит тем, кто не плевался от первой части. На 3 экранизацию пойду без сомнения #напятьдесятоттенковтемнее #моемнение #послепремьеры #названиекритиканепретендую
Фото опубликовано Мария Газина (@mariasharafieva)
Противники фильма и книги не стесняются высказывать своё недовольство в соцсетях.
Среди критиков нашлись те, кто верит в теорию заговора
или просто обвиняет актёров в плохой игре.
На что поклонники «50 оттенков» отвечают, что в фильме нет «ничего такого»,
и — сколько людей, столько и мнений.
Ну, а пока женщины и свободные мужчины ведут споры, быть или не быть «На 50 оттенков темнее», среди влюблённых мужчин назревает актуальный вопрос.