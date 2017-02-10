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Искусство или пошлятина: что кузбассовцы думают о фильме «На 50 оттенков темнее»

13 февраля 15:09
1971
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
instagram.com

В 2015 году вышел фильм по эротическому роману Эрики Джеймс «50 оттенков серого». Мир разделился на два лагеря. Одни хвалили кино, мол, нашему закомплексованному обществу не хватает таких фильмов. Другие обозвали ленту пошлой халтурой.

Прошло два года, и вот, уже с гораздо меньшим шумом на экране выходит продолжение — «На 50 оттенков темнее». Редакция ВашГород.ру узнала из соцсетей, что о продолжении скандальной картины думают кузбассовцы.

Большую часть билетов на фильм, как видно из постов в соцсетях, раскупили заядлые фанатки книг Эрики Джеймс. Их, как и ожидалось, картина устроила.

Среди поклонниц книг нашлось место и критике — например, недостаточной глубине чувств персонажей.

Ну, что пришло время поделиться своим мнением к столь долгожданному фильму. В целом фильм мне понравился по той простой причине, что приятно было окунуться в атмосферу полюбившихся книг ещё раз.. Но как и в первой экранизации не хватило глубины, не хватило чувств и проникновения, большинство сюжетных линий не было раскрыто.. хотя безусловно 2 фильм более удачен . От критики воздержусь, лучше скажу что же все таки понравилось: понравилось как показали Анастейшу, как раскрыли ее нрав, ее силу, смелость и женскую привлекательность.. пожалуй так я ее и представляла, читая книгу; в плане эротических сцен режиссёр был смелее, но удалось сохранить ту самую грань.. красиво показали страсть и захватывающие чувства, без похоти и пошлостей; понравилась Грейс Тревельян, сыгравшая роль матери Кристиана. И, пожалуй, все Абсолютно уверенна, что для людей, которые не прочли хотябы одной книжки появления некоторых героев покажется бессмысленным.. Итак, стоит ли смотреть? Стоит тем, кто не плевался от первой части. На 3 экранизацию пойду без сомнения #напятьдесятоттенковтемнее #моемнение #послепремьеры #названиекритиканепретендую

Фото опубликовано Мария Газина (@mariasharafieva)

Противники фильма и книги не стесняются высказывать своё недовольство в соцсетях.

Среди критиков нашлись те, кто верит в теорию заговора

или просто обвиняет актёров в плохой игре.

На что поклонники «50 оттенков» отвечают, что в фильме нет «ничего такого»,

и — сколько людей, столько и мнений.

Ну, а пока женщины и свободные мужчины ведут споры, быть или не быть «На 50 оттенков темнее», среди влюблённых мужчин назревает актуальный вопрос.

Комментарии 7
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Hunter
6 0
Эротика должна быть эротикой, а это компромисс. Ни то ни сё. Ни левое, ни правое. Ни рыба ни мясо. Короче говоря, никакое. Честнее хорошую порнушку на IMAX запустить )
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Дон Хенаро 37261
8 1
Охарактеризовать данный вы...сер можно одним словосочетание "Недопорнуха с розовыми соплями"
Сюжет, выдавленный из себя стареющей 50 летней бабой, не выдерживает никакой критики. Банальщина полная. Актеры неочем, игра ниже плинтуса...Хватило на 30 минут первой части,мой совет всем....данное кино не заслуживает и минуты внимания...
Недавно шел фильм "Прибытие" вот это ФИЛЬМ! Оставлят неизгладимое впечатление и 8 номинаций на Оскар. Великолепный "Бердмэн" , "Выживший" вот такие фильмы заслуживают своего внимания...
Сейчас в кино идет мьюзикл "Ла-ла- Лэнд", никто не ходил? 14 номинаций на Оскар, в качестве увы, пока нету...судя по трейлеру весьма достойное кино...
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123
1 0
о господи,да это ж просто фильм года!Все награды режиссёру ему срочно за этот шедевр!(нет) на 50 оттенков зашкварнее на мой взгляд,все уже с 1 фильмом поняли что это полнейшая дичь
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Ррр
0 0
Дон Хенаро:
Охарактеризовать данный вы...сер можно одним словосочетание "Недопорнуха с розовыми соплями"
Сюжет, выдавленный из себя стареющей 50 летней бабой, не выдерживает никакой критики. Банальщина полная. Актеры неочем, игра ниже плинтуса...Хватило на 30 минут первой части,мой совет всем....данное кино не заслуживает и минуты внимания...
Недавно шел фильм "Прибытие" вот это ФИЛЬМ! Оставлят неизгладимое впечатление и 8 номинаций на Оскар. Великолепный "Бердмэн" , "Выживший" вот такие фильмы заслуживают своего внимания...
Сейчас в кино идет мьюзикл "Ла-ла- Лэнд", никто не ходил? 14 номинаций на Оскар, в качестве увы, пока нету...судя по трейлеру весьма достойное кино...
"Ла-ла-ленд" смотрела. Очень даже не плохо. Не будучи фанатом мюзиклов прониклась атмосферой, да и смысл заложенный в фильме и актерский состав на высоте. Стоит сходить.
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mnnr
5 0
Как понял на сеанс в кинотеатр в основном ходили бабы с недотрахом.
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Юлия
1 1
Очень хорошо рассказывает про этот фильм ролик BadComedian. Познавательно и весело
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Илья
0 0
Ващето про анальные шарики можно и дома смотреть. А то так скоро дойдет до геев и некрофилов.
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