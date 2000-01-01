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В России хотят запретить кальяны и вейпы

13 февраля 15:19
1089
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
st03.kakprosto.ru

Кальяны и электронные сигареты в России надо запретить. Или придумать для их использования ограничения, считают в Роспотребнадзоре.

Как сообщает Лайф.ру, ведомство внесло правки в Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.

Мы считаем, что кальяны и вейпы стоит запретить, по крайней мере пока не будут созданы регламент и требования к электронным средствам доставки никотина (в том числе кальянам), а также смесям, используемым для данных устройств, — цитирует источник представителя ведомства.

Роспотребнадзор объясняет свою позицию тем, что принятые меры по снижению воздействия табака на человека позволили заметно сократить его потребление среди взрослого населения. Вместе с тем получили распространение электронные средства доставки никотинаВ связи с этим ведомство поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий.

Комментарии 4
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школота
20 1
Весь Роспотребнадзор в урановую шахту!!!
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Игнат
6 0
"принятые меры по снижению воздействия табака"
Меры они приняли, мразоты, мало того что набивая свои карманы продают за бесценок общий газ, доходы с которого должны идти народу так еще и пачка сигарет 100 рублей стоит. До чего мы **** докатились с этой псевдодемократией? скоро за воздух начнут налоги брать. Не пора ли что то менять, очнитесь люди.
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чинуши - враги народа
0 0
не за людей беспокоятся , а за то что не идёт им в карман рубль с этой отравы.
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