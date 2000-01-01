Кальяны и электронные сигареты в России надо запретить. Или придумать для их использования ограничения, считают в Роспотребнадзоре.

Как сообщает Лайф.ру, ведомство внесло правки в Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.

Мы считаем, что кальяны и вейпы стоит запретить, по крайней мере пока не будут созданы регламент и требования к электронным средствам доставки никотина (в том числе кальянам), а также смесям, используемым для данных устройств, — цитирует источник представителя ведомства.

Роспотребнадзор объясняет свою позицию тем, что принятые меры по снижению воздействия табака на человека позволили заметно сократить его потребление среди взрослого населения. Вместе с тем получили распространение электронные средства доставки никотинаВ связи с этим ведомство поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий.