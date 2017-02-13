Предстоящая неделя в Кузбассе ожидается морозной. Погода побалует теплом ближе к выходным, но затем снова похолодает. О прогнозе рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник днём, 14 февраля, температура воздуха составит −18…−23, по югу до −9…−14 градусов, с небольшим снегом. Местами ожидается изморозь, на дорогах гололедица. Южный ветер слабый.

В ночь на среду, 15 февраля, столбик термометра опустится до −31…−36 градусов, местами −24… −29 градусов. Днём температура повысится до отметок −18…−23, местами −10… −15 градусов. Ветер юго-западный слабый, осадков не ожидается.

В ночь на четверг, 16 февраля, синоптики прогнозируют существенное понижение температуры по области: до −33…−38 градусов, местами 25…30 градусов со знаком «минус». В областном центре ожидается в пределах 28 градусов мороза. Днём температура начнёт повышаться. В регионе потеплеет до −15…−20, местами до −9… −14 градусов.

В ночь на пятницу, 17 февраля, температура воздуха составит −20…−25, местами до -30 градусов. Днём усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду, местами пройдёт небольшой снег. На улице будет тепло: 7…12 градусов ниже ноля.

В ночь на субботу, 18 февраля, начнётся похолодание. Днём температура воздуха будет в пределах −10…−15 градусов. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и будет усиливаться до 12−17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 19 февраля, столбик термометра опустится до 25…30 градусов ниже ноля, местами до -35. Днём температура воздуха составит −20…−25 градусов, местами потеплеет до −10…−15. Осадков не предвидится.