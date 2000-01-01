Во вторник, 14 февраля, на улице Дружбы в районе дома № 62а заработает светофор вызывного типа для пешеходов.

«Уважаемые пешеходы не забывайте, что для перехода дороги нужно нажать кнопку, дождаться разрешающего сигнала светофора, и только после этого выходить на проезжую часть. Уважаемые водители будьте внимательны и осторожны при проезде данному пешеходному переходу, относитесь с пониманием, что первое время некоторые пешеходы могут выйти на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в УДКХиБ Новокузнецка.

Отметим, наземный пешеходный переход на Левом берегу создавал много проблем автолюбителям. В час-пик поток людей не давал свободно проезжать транспорту, из-за чего образовывались дорожные заторы.