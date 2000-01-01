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В Новокузнецке заработает долгожданный светофор

13 февраля 15:50
1879
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mordovmedia.ru

Во вторник, 14 февраля, на улице Дружбы в районе дома № 62а заработает светофор вызывного типа для пешеходов.

«Уважаемые пешеходы не забывайте, что для перехода дороги нужно нажать кнопку, дождаться разрешающего сигнала светофора, и только после этого выходить на проезжую часть. Уважаемые водители будьте внимательны и осторожны при проезде данному пешеходному переходу, относитесь с пониманием, что первое время некоторые пешеходы могут выйти на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в УДКХиБ Новокузнецка.

Отметим, наземный пешеходный переход на Левом берегу создавал много проблем автолюбителям. В час-пик поток людей не давал свободно проезжать транспорту, из-за чего образовывались дорожные заторы.

Комментарии 20
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123
15 13
пдд никто не отменял и если кегли выйдут на запрещающий сигнал светофора, то будут сбиты на №"уй движущимся транспортом.
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Sv
9 2
Когда же дождём я такого светофора на Тереза - Советской армии?
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жека
7 2
а выступление артистов будет на открытие? это просто праздник для народа))) светофор)))
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Алексей
9 9
Когда на светофоре загорится красный сигнал, все машины, которые едут в сторону Дружбы, встанут. Там достаточно пары авто или одного автобуса - и всё кольцо будет занято. Соответственно, те кто едут с Кирова на мост тоже будут стоять. Боюсь представить, какие пробки будут в час пик. А ещё страшнее представить, какой вообще логикой руководствовались, организовывая там переход. Там же подземный, оборудованный по всем правила в двух шагах находится. Нет, приляпали ещё и здесь. В итоге в час пик каждый раз пол Дружбы стоит. Где логика?
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TigerShot89 9140
7 3
Когда на светофоре загорится красный сигнал, все машины, которые едут в сторону Дружбы, встанут. Там достаточно пары авто или одного автобуса - и всё кольцо будет занято. Соответственно, те кто едут с Кирова на мост тоже будут стоять. Боюсь представить, какие пробки будут в час пик. А ещё страшнее представить, какой вообще логикой руководствовались, организовывая там переход. Там же подземный, оборудованный по всем правила в двух шагах находится. Нет, приляпали ещё и здесь. В итоге в час пик каждый раз пол Дружбы стоит. Где логика?
Не будет там никаких пробок. Светофор вызывного типа не позволит стопорить движение. Возле Ленты на светофоре еще никто не умер. Просто вместо бесконечного конвейера пешеходов теперь будут чистые промежутки для авто.
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Анонимный пользователь
12 6
Когда на светофоре загорится красный сигнал, все машины, которые едут в сторону Дружбы, встанут. Там достаточно пары авто или одного автобуса - и всё кольцо будет занято. Соответственно, те кто едут с Кирова на мост тоже будут стоять. Боюсь представить, какие пробки будут в час пик. А ещё страшнее представить, какой вообще логикой руководствовались, организовывая там переход. Там же подземный, оборудованный по всем правила в двух шагах находится. Нет, приляпали ещё и здесь. В итоге в час пик каждый раз пол Дружбы стоит. Где логика?
Алёша - это диагноз! Представь, что ты сломал ногу и хромаешь на костылях. Представил? А теперь попробуй сообразить, что тебе проще: спускаться в подземный переход, или спокойно перехромать по "зебре". Напряги мозг хоть раз в жизни. Про девчонок с колясками даже говорить не буду, твоего скудного умишки не хватит, чтобы понять - проще пройти с коляской по той же "зебре", чем корячить её по ступенькам в переходе.
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КоляYeti 12003
2 9
пдд никто не отменял и если кегли выйдут на запрещающий сигнал светофора, то будут сбиты на №"уй движущимся транспортом.
Апсолютно согласен и добавлю, что будут, в первую очередь являтся ВИНОВНИКАМИ ДТП, а потом уж покалеченным пешиком
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КоляYeti 12003
9 10
Алёша - это диагноз! Представь, что ты сломал ногу и хромаешь на костылях. Представил? А теперь попробуй сообразить, что тебе проще: спускаться в подземный переход, или спокойно перехромать по "зебре". Напряги мозг хоть раз в жизни. Про девчонок с колясками даже говорить не буду, твоего скудного умишки не хватит, чтобы понять - проще пройти с коляской по той же "зебре", чем корячить её по ступенькам в переходе.
И сколько там набирается "девочек" и на костылях, на сколько десятков, а может сотен авто в тех направлениях? Соизмеримо, математик? Может проще, раз и НАВСЕГДА сертифицировать тамошний подземный переход и содержать его надлежаще, требовать это от Власти, а не втыкать светофоры где не попадя. Кстати, вопрос Оксане И. - где ОБЕЩАННЫЙ 3года назад, светофор на Тореза-Сов. Армии???
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Анонимный пользователь
9 7
КоляYeti:
И сколько там набирается "девочек" и на костылях, на сколько десятков, а может сотен авто в тех направлениях? Соизмеримо, математик? Может проще, раз и НАВСЕГДА сертифицировать тамошний подземный переход и содержать его надлежаще, требовать это от Власти, а не втыкать светофоры где не попадя. Кстати, вопрос Оксане И. - где ОБЕЩАННЫЙ 3года назад, светофор на Тореза-Сов. Армии???
Пешком ходи - для здоровья полезно! Там ещё и пенсионеры есть, с их артитами и прочими заболеваниями опорно-двигательного, коим тяжело спускаться/подниматься по ступенькам. И не важно, сколько их, поскольку город создан не только и не столько для автомобилистов - не забывай об этом. К тому же, любой автомобилист может неожиданно (или ожидаемо) стать пешеходом и что тогда он будет "петь"? Сказать? "Ай-яй-яй! В городе даже дорогу перейти негде! Почему я должен утруждать ножки и спускаться по этим противным ступенькам?! Сделайте побольше наземных переходов!" - 100% будет так, ибо привыкнув "на авто в булошную" и загоняя своих "железных друзей" чуть не в подъезд при парковке их величества привыкли к комфорту и отвыкать не будут иметь никакого желания.
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КоляYeti 12003
4 1
Самым дрлгожданным является на Тореза-Сов. Армии, ещё к юбилею района, как и дорога-выезд на Пойменное шоссе, как и ТРЦ с КИНОЗАЛОМ, но... проходят годы, меняются чинуши в Администрации р-на и обещания для жителей превращаются в ФУФЕЛ. Вероятно, тот светофор намерены водрузить в год перевыбора "солнцеликого Идола"- Путина, что без его заботы, то произойти не могло.
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Прынц на сером "козле"
3 3
TigerShot89:
Не будет там никаких пробок. Светофор вызывного типа не позволит стопорить движение. Возле Ленты на светофоре еще никто не умер. Просто вместо бесконечного конвейера пешеходов теперь будут чистые промежутки для авто.
Пробок ,говорите,не будет? Ну Ну.. Достаточно посмотреть что творится у отеля в час пик... Там тоже на Кирова такой светофор... Прокатитесь как нибудь...
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;
3 0
TigerShot89:
Не будет там никаких пробок. Светофор вызывного типа не позволит стопорить движение. Возле Ленты на светофоре еще никто не умер. Просто вместо бесконечного конвейера пешеходов теперь будут чистые промежутки для авто.
Умереть, не умер но хвост пробки в час пик на лентовском светофоре тянется до кузнецкого моста.
Так что прав был предыдущий автор, кольцо встанет))
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321
2 0
пдд никто не отменял и если кегли выйдут на запрещающий сигнал светофора, то будут сбиты на №"уй движущимся транспортом.
Это ты так своих родных и знакомых называешь?
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321
0 0
КоляYeti:
Апсолютно согласен и добавлю, что будут, в первую очередь являтся ВИНОВНИКАМИ ДТП, а потом уж покалеченным пешиком
Ничего не поделаешь, водятел по любому виноватым будет!
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КоляYeti 12003
0 0
Ничего не поделаешь, водятел по любому виноватым будет!
Только по Гражданскому кодексу, но не по УК и даже не по административному, а вот что будя с ВИНОВНИКОМ ДТП ему расскажут медики.
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Alisa
0 0
А вот стесняюсь спросить, когда заработают информационные табло напротив вокзала, которые давно напрасно подсвечивают местность в тестовом режиме...
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Alisa
0 0
Я не поняла, чем мой комментарий хуже матов оленя под номером 321,но его не разместили. Так вот, пусть свой драндулет бережет, умник.
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4562
2 1
Основная причина описываемой некоторыми комментаторами пробки на ул.Дружбы это, то что первая полоса на этой самой улице в строну Левого Берега постоянно заставлена припаркованными авто. В результате пропускная способность дороги урезана на 50%. Отбейте у своих коллег-водителей привычку парковаться на этой самой первой полосе и пробка исчезнет.
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321
0 0
КоляYeti:
Только по Гражданскому кодексу, но не по УК и даже не по административному, а вот что будя с ВИНОВНИКОМ ДТП ему расскажут медики.
Не все ли равно по какой статье тебя пАсОдЮт?
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jil
0 0
Когда на светофоре загорится красный сигнал, все машины, которые едут в сторону Дружбы, встанут. Там достаточно пары авто или одного автобуса - и всё кольцо будет занято. Соответственно, те кто едут с Кирова на мост тоже будут стоять. Боюсь представить, какие пробки будут в час пик. А ещё страшнее представить, какой вообще логикой руководствовались, организовывая там переход. Там же подземный, оборудованный по всем правила в двух шагах находится. Нет, приляпали ещё и здесь. В итоге в час пик каждый раз пол Дружбы стоит. Где логика?
Ага, а когда по 5 минут не можешь проехать, то машины не мешают, там порою не одна и не две стоят? Там один на чел пешеходе второй из двора аж рысью (ну раз машины остановились), а там глядишь и трамвайчик, пока эти перешли с автобуса подтянулись. Нет уж, пусть жмут кнопку и переходят организованно. И пешеходам удобно и машины не стоят по 10 минут.
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