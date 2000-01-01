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Популярный магазин зовёт новокузнечан помогать детям

13 февраля 17:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nioci.ru

Новокузнецкие магазины «Детский мир» зовут горожан помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

С 13 февраля любой желающий может обрадовать подарком ребёнка с ограниченными возможностями, сироту или детей из многодетных семей. Для этого рядом с кассами магазинов расположили специальные манежи. В них можно положить игрушки, одежду, обувь или канцелярию для ребёнка.

Детям также можно помочь материально. Для этого нужно отправить смс на номер 7715 с текстом «Участие» и указать сумму. Например, «Участие 100». Все собранные деньги пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями, рассказали в магазине.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о бывшей новокузнечанке с тяжёлой болезнью, просящей о помощи.

Комментарии 2
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R
1 2
А элементарно недоедающим и голодающим?
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ркгион
13 2
а сам детский мир не может помощь оказаать бедные людей просят у них же купить иподарить маркетинг однако
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