Производство продукции чёрной металлургии в Новокузнецке снизилось. Объёмы добычи угля возросли. Об этом пишет «Кузпресс» со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, производство продукции чёрной металлургии (чугун, сталь, прокат) в прошлом году составило 92,7−99,8 процента от уровня 2015 года. Добыча угля за год выросла на 16,9 процента.

В целом в 2016 году из 35 наблюдаемых важнейших видов продукции объём производства по сравнению с предыдущим годом увеличился по 16 позициям, а уменьшился по 19 позициям.