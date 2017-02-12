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Производство чёрной металлургии в Новокузнецке пошло на спад

13 февраля 19:30
1629
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.1mgn.ru

Производство продукции чёрной металлургии в Новокузнецке снизилось. Объёмы добычи угля возросли. Об этом пишет «Кузпресс» со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, производство продукции чёрной металлургии (чугун, сталь, прокат) в прошлом году составило 92,7−99,8 процента от уровня 2015 года. Добыча угля за год выросла на 16,9 процента.

В целом в 2016 году из 35 наблюдаемых важнейших видов продукции объём производства по сравнению с предыдущим годом увеличился по 16 позициям, а уменьшился по 19 позициям.

Комментарии 7
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...
13 0
Последние капли госдотаций довыжмут и вообще бросят. Давно бы уже выбросили кабы не вкусные миллиардные госдотации владельцам ераси. Заводы и фабрики давно закуплены у них поближе к забугорным рынкам сбыта.
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местный-2
9 0
Что мы в результате имеем от этой информации?
Росстат заподозрен к тому же в изменении цифр статистики задним числом.
Судя по количеству торговых центров,в городе нужны только продавцы,а металлургия требует вложений...оборудование не вечно.Но стране ведь не нужно ничего строить,восстанавливать....зачем нам металл?
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КоляYeti 12003
13 0
Последние капли госдотаций довыжмут и вообще бросят. Давно бы уже выбросили кабы не вкусные миллиардные госдотации владельцам ераси. Заводы и фабрики давно закуплены у них поближе к забугорным рынкам сбыта.
Это верно, потому как чугуний КМК ******** а нонче, чёбы ремонтировать домны Нижнего Тагила, возводят там супер-пупер новейшую домну, чёбы она "кочегарила" пока те ремонтируют, а промышленность в Сибири им, мля, нерентабельно - горазды тока тайгу губить и рыть гиганские каноны из под угля, халявщики!
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А нам то что
4 2
Не горече не холодно вабще пофиг. Я как капейки видел так их и вижу . Подумаешь кто то гелика или моцирати на днюху не подарит , или лишьний заводик не прикупит . Наср...
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Alexander
3 0
Одним словом **** ЕВРАЗовские
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жека
5 2
Не горече не холодно вабще пофиг. Я как капейки видел так их и вижу . Подумаешь кто то гелика или моцирати на днюху не подарит , или лишьний заводик не прикупит . Наср...
вот на таких ватанах и держится власть))) их *ут, они крепчают и всё по****)))
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вата и стадо
0 0
Ты наш, иди к нам потому как кроме 3,14.. ежа здесь от тебя более толка нет.
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