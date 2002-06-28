Жители Новокузнецка, как правило, хранят деньги на банковских депозитах, чтобы получать небольшой фиксированный процент. Очень немногие меняют инвестиционную стратегию в зависимости от экономической ситуации, хотя гибкость в вопросе управления капиталом очень важна.
Как мы уже знаем, в начале 2017 года по сравнению с прошлым годом нефть подорожала, рубль укрепился к доллару, выросли в цене рублевые акции и облигации, а инфляция, наоборот, снизилась. Соответственно, те, кто инвестировал в рублёвые активы, оказались в выигрыше.
Но всё меняется, и на конференции «Инвестиционные идеи на 2017 год. Дивиденды и устойчивый рост» в Новокузнецке пойдёт речь о перспективных секторах экономики и актуальных финансовых рекомендациях на текущий год. Спикером выступит Игорь Кирьянов — кандидат экономических наук, член совета НАУФОР и личный брокер филиала «Открытие Брокер» в Новокузнецке.
Мероприятие будет интересно как новичкам, так и опытным инвесторам и трейдерам. Всего за час жители города узнают, во что можно вложить деньги, и какую инвестиционную стратегию выбрать на ближайший год.
Приглашаем вас на конференцию 16 февраля в актовый зал ИФФ НФИ КемГу по адресу: ул. Циолковского, 23. Начало в 19:00. В связи с тем, что мероприятие бесплатное и количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация на сайте или по телефону:
АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045−6 097−100 000, выдана ФКЦБ России
28.06.2002 г.(без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью. Проведение конференции не сопровождается выдачей документа об образовании и/или квалификации.