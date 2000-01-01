Исследователи установили, какая посуда таит в себе смертельную опасность. Также они выявили её влияние на успеваемость детей в школе.

Наибольшую угрозу здоровью человека несёт в себе алюминиевая посуда. Об этом сообщили сотрудники университета из американского города Ашленд, пишет издание «Экономика сегодня».

По словам экспертов, такие кастрюли и другие предметы кухонного обихода изготавливают из различного металлолома. В процессе приготовления пищи выделяются вредные примеси и элементы, в частности мышьяк и кадмий. Более трети проанализированных образцов содержали свинец. По утверждению учёных, подобные «химические сюрпризы» приводят к развитию сердечно-сосудистых патологий.

Кроме того, исследователи утверждают, что алюминиевая посуда негативно отражается на успеваемости школьников.

Ранее было установлено, что алюминий может стать причиной развития старческого слабоумия, отмечает издание.