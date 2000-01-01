Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ВОПРОСДНЯ
«Любовь реально повсюду»: как найти вторую половинку в Новосибирске

Учёные рассказали, в какой посуде опасно готовить пищу

13 февраля 20:30
2334
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
infovolgograd.ru

Исследователи установили, какая посуда таит в себе смертельную опасность. Также они выявили её влияние на успеваемость детей в школе.

Наибольшую угрозу здоровью человека несёт в себе алюминиевая посуда. Об этом сообщили сотрудники университета из американского города Ашленд, пишет издание «Экономика сегодня».

По словам экспертов, такие кастрюли и другие предметы кухонного обихода изготавливают из различного металлолома. В процессе приготовления пищи выделяются вредные примеси и элементы, в частности мышьяк и кадмий. Более трети проанализированных образцов содержали свинец. По утверждению учёных, подобные «химические сюрпризы» приводят к развитию сердечно-сосудистых патологий.

Кроме того, исследователи утверждают, что алюминиевая посуда негативно отражается на успеваемости школьников.

Ранее было установлено, что алюминий может стать причиной развития старческого слабоумия, отмечает издание.

Комментарии 10
Добавить комментарий
аватар
нет, что не говорите, а чтение ВГ полезно
8 0
Хотя бы новыми открытиями. Кажется, теперь знаю отчего вымерли древние римляне
ответить
аватар
новокузнечанка
35 1
а ни чего, что во всех столовых готовят в алюминиевых котлах, а других 50 литровых просто нет...................................
ответить
аватар
хмырь
14 0
Вот,оказывается,в чём причина дебилизации населения.
ответить
аватар
епт
9 0
чё за Ашленд? Их там в америке 6 штук. Любят их вученые на гранды открывать открытое. Новость о свойствах алюминиевой посуды вот уже лет 60 как не новость на остальных континентах.
С нетерпением ждем от англосакских вученых открытия что Земля круглая.
ответить
аватар
serega3308 837
12 1
дак это только америкоский люминий плохо а наш че надо 4 поколения выросли и жалются на здоровье мньше чем тифлоновое
ответить
аватар
Mugler
7 0
"в какой посуде опасно готовить пищу" - в немытой!
ответить
аватар
хожу-брожу
1 0
Сдавайте как можно больше алюминия в металлоприемники, и ваше здоровье обеспечено на многие годы.
ответить
аватар
Ха-ха-ха!
12 3
Ой, расхохотали!!!
Да из того, гуано, что под видом продуктов продают в наших магазинах, и из той воды, что течет в нашем водопроводе, хоть в какой посуде готовь - один хрен отравишься!
ответить
аватар
y
0 0
топливник:
Чугуняка вещь,здоровья всем
Эмалированная посуда или чугуняка. Остальное от лукавых.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ