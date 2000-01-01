Лаборатория РЖД показала превышение марганца в 17,8 раза в Тайгинской воде. Об этом сообщает «Открытый город».

Данное исследование заказали местные жители за свои деньги в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту». В свою очередь, мэр Тайги озвучил, что уровень концентрации марганца в водопроводной воде превышена в 4,5 раза. не смотря на то, что мэр сам озвучил данные о превышении по марганцу, он считает, что всё в норме.

Жители Тайги начали жаловаться на водопроводную воду в начале февраля. Вода имела мутный, слегка ржавый цвет, а вещи постиранные в такой воде также становились ржавыми. Также отметим, что недавно в городе была проведена замена очистных сооружений, на которую выделялись огромные деньги.

Марганец является вторым по распространенности в природе металлом после железа. Для водных объектов — источников питьевого водоснабжения и питьевой воды - марганец является веществом 3-го класса опасности (умеренно опасные).

Содержание марганца в питьевой воде регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами и составляет для России 0,1 мг/л. Ряд экспертов заявляют, что при превышении предельно допустимой концентрации отрицательное влияние марганца в первую очередь сказывается на функционировании центральной нервной системе.

Его избыточное накопление проявляется в виде постоянной сонливости, ухудшении памяти, повышенной утомляемости. Марганец является политропным ядом, который оказывает вредное воздействие на работу легких, сердечнососудистой системы, может вызвать аллергический или мутагенный эффект.