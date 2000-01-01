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В водопроводной воде кузбасского города превышена концентрация опасного марганца в 17,8 раза

Сегодня 07:00
1808
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
"Открытый город"

Лаборатория РЖД показала превышение марганца в 17,8 раза в Тайгинской воде. Об этом сообщает «Открытый город».

Данное исследование заказали местные жители за свои деньги в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту». В свою очередь, мэр Тайги озвучил, что уровень концентрации марганца в водопроводной воде превышена в 4,5 раза. не смотря на то, что мэр сам озвучил данные о превышении по марганцу, он считает, что всё в норме.

Жители Тайги начали жаловаться на водопроводную воду в начале февраля. Вода имела мутный, слегка ржавый цвет, а вещи постиранные в такой воде также становились ржавыми. Также отметим, что недавно в городе была проведена замена очистных сооружений, на которую выделялись огромные деньги.

Марганец является вторым по распространенности в природе металлом после железа. Для водных объектов — источников питьевого водоснабжения и питьевой воды - марганец является веществом 3-го класса опасности (умеренно опасные).

Содержание марганца в питьевой воде регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами и составляет для России 0,1 мг/л. Ряд экспертов заявляют, что при превышении предельно допустимой концентрации отрицательное влияние марганца в первую очередь сказывается на функционировании центральной нервной системе.

Его избыточное накопление проявляется в виде постоянной сонливости, ухудшении памяти, повышенной утомляемости. Марганец является политропным ядом, который оказывает вредное воздействие на работу легких, сердечнососудистой системы, может вызвать аллергический или мутагенный эффект.

Комментарии 7
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я
9 0
Началось в деревне утро. Пейте люди воду.
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!!!
13 3
Гнать надо такого "заботливого" мэра!
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жека
20 3
в ***овне живём, а народу вещают что это хорошо)))а народ доволен и мычит в ответ))))
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Татьяна
3 0
Ну да, конечно, в Тайге есть марганец в воде, а больше никуда он не попадает что ли??? Вода из реки или откуда у них? Не со скважены же. И только на Тайге река останавливается. Похоже по всей области уже давно марганец течёт, только кто-то чухнул уже, а кто-то ещё спит! Наш водозабор очищает от ржавчины воду, а сам марганец мы давно пьём.
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y
0 0
Ну да, конечно, в Тайге есть марганец в воде, а больше никуда он не попадает что ли??? Вода из реки или откуда у них? Не со скважены же. И только на Тайге река останавливается. Похоже по всей области уже давно марганец течёт, только кто-то чухнул уже, а кто-то ещё спит! Наш водозабор очищает от ржавчины воду, а сам марганец мы давно пьём.
Типа они не знали? Опять дулачков перед народом строят.
А проблемы решать не хотят... всех в цирк.
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Седой 10796
0 0
Чем чиновничьий язык отличается от человеческого?
Тем,что работает без устали,пытаясь утопить в потоке слов и цифр в надежде,что вдумываться никто не сможет(не успеет).
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ПДК- Предельно допустимая(!) концентрация.
Под ПДК понимается такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни
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Мэр: Марганец...ПДК-0,1;в реке 0,95;после прохождения фильтров-0,45.....эту информацию я вам могу предоставить,руководитель Водоканала подтвердит.
Корреспондент: По словам главы города данные экспертизы говорят о том,что химический анализ состава воды не дает информации о превышении допустимых норм тех или иных химических элементов.
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Еще раз для "вишенки"
Предельно допустимая концентрация- 0,1
В реке------------------------------------------------------- 0,95
После фильтров ------------------------------------- 0,45
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Мэрское заключение-фильтра работают.
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Димон
2 0
Да-да, в Новокузнецке точно нет марганца в воде ))
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