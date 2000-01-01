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Доказана эффективность перехода на 6-ти часовой рабочий день

Сегодня 06:00
1629
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
opengaz.ru

Учёные из Швеции доказали целесообразность перехода на 6-часовой рабочий день. Оказалось, что сокращённый рабочий день способствует здоровью и энергичности сотрудников.

Как сообщает «Коммерсант», в течение 23 месяцев около 70 сотрудников одного из домов престарелых в шведском Гетеборге могли работать по сокращенному рабочему графику — шесть часов вместо восьми без сокращения зарплаты. Участники эксперимента уверены, что эффективность их труда повысилась, но работодатель своей выгоды не заметил.

Исследователи зафиксировали, что при сокращенном рабочем дне персонал стал меньше болеть и в результате на 10% реже брать больничный. Это привело к определенной экономии средств для работодателя. Однако также появились и дополнительные издержки. Так, потребовалось дополнительно принимать на работу новых сотрудников.

Комментарии 16
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хожу-брожу
31 0
Ученые из России доказали целесообразность перехода на 12-часовой рабочий день, не верьте гейропейцам.
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жека
26 0
Ученые из России доказали целесообразность перехода на 12-часовой рабочий день, не верьте гейропейцам.
а после 60 лет, трудоспособность повышается в 2 раза))) надо повысить возраст выхода на пенсию)))
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да-да
20 0
Здесь вам не Швеция!
Тут детей в начальных классах норовят на график 8х6 перевести, а вы про работу шестичасовую, а то и на четырехдневке!
Уши хозяина торчат, он заставит выполнять прежний объем работ за меньшие деньги, и табелировать будет по шесть часов, а не по факту.
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Ужас модера Сити-Н
14 10
Полностью поддерживаю! У людей,нет времени на свою жизнь,на детей,на отдых. Зарплату сохранить прежнюю,ничего с их экономикой не случится, меньше воровать надо. А те кто работают по 12 часов,им сделать зарплату больше! Кто за,голосуйте,вообще можно развить эту тему и заставить ******** государство выполнять наши требования.
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stek
6 0
Тогда в России придется работать не две ставки, а на три.....
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новокузнечанка
10 5
женщины России двумя руками голосуют за 6-ти часовой рабочий день.............................................
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Ваше имя
16 0
Будете работать столько сколько надо, хоть сутками, зато платить вам будут только за 6 часов.
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Дон Хенаро 37261
7 9
Полностью поддерживаю! У людей,нет времени на свою жизнь,на детей,на отдых. Зарплату сохранить прежнюю,ничего с их экономикой не случится, меньше воровать надо. А те кто работают по 12 часов,им сделать зарплату больше! Кто за,голосуйте,вообще можно развить эту тему и заставить ******** государство выполнять наши требования.
Эта власть никогда такого не сделает! У рабов тогда появится свободное время, а свободное время для раба это плохо,вдруг он начнет задумываться....а для правящего строя думающий человек смерть!
Нужно сначала поменять власть!
Заходим на Навальный 2018 и ставим подпись! Сменим власть вместе!
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Галинка
0 0
Конечно, эффективно: нагибания всего мира в свою пользу вполне достаточно 6 часов в день. Больше - не получается, того и гляди норовят разогнуться.
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Ужас модера Сити-Н
5 5
Дон Хенаро:
Эта власть никогда такого не сделает! У рабов тогда появится свободное время, а свободное время для раба это плохо,вдруг он начнет задумываться....а для правящего строя думающий человек смерть!
Нужно сначала поменять власть!
Заходим на Навальный 2018 и ставим подпись! Сменим власть вместе!
Полность поддерживаю.!!! На кол всех этих единорасов.
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stek
8 3
Дон Хенаро:
Эта власть никогда такого не сделает! У рабов тогда появится свободное время, а свободное время для раба это плохо,вдруг он начнет задумываться....а для правящего строя думающий человек смерть!
Нужно сначала поменять власть!
Заходим на Навальный 2018 и ставим подпись! Сменим власть вместе!
А Дневальный - это кто?....
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ага .....
2 5
Дон Хенаро:
Эта власть никогда такого не сделает! У рабов тогда появится свободное время, а свободное время для раба это плохо,вдруг он начнет задумываться....а для правящего строя думающий человек смерть!
Нужно сначала поменять власть!
Заходим на Навальный 2018 и ставим подпись! Сменим власть вместе!
Сгинь со своим навальным!
Не быть ему президентом и ты об этом знаешь!
Люди не дураки!
А по поводу того, что в свободное время кто-то начнёт задумываться ... не переживай, не начнёт.
В свободное время будут либо бухать, либо лежать на диване.
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ага .....
7 2
А Дневальный - это кто?....
Навальный - это, вероятно, тот, кто где появится, там и навалит.
Хотя ... дневальный - тоже неплохо.
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y
0 2
женщины России двумя руками голосуют за 6-ти часовой рабочий день.............................................
Странно ... именно СССР - рассчитали, оптимальный рабочий день - 8 часов. А затем через профсоюзы продавили во всем мире.
6-ти часовой день отвечает сегодняшней ситуации, потому что люди стали менее здоровыми и менее волевыми. Но потакать такому - это путь к деградации.
Как обычно спасибо Вг, за новости показывающие путь к деградации.
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Седой 10796
0 0
Странно ... именно СССР - рассчитали, оптимальный рабочий день - 8 часов. А затем через профсоюзы продавили во всем мире.
6-ти часовой день отвечает сегодняшней ситуации, потому что люди стали менее здоровыми и менее волевыми. Но потакать такому - это путь к деградации.
Как обычно спасибо Вг, за новости показывающие путь к деградации.
Стоит немного дополнить.
8-ми часовой рабочий день был предложен в период активной индустриализации.
В 1952 году был подготовлен доклад с предложением перехода на 6-ти часовой рабочий день в связи с развитием экономики для возможности более полного восстановления рабочих ресурсов.
К слову,Китай оказался хорошим учеником СССР и уже сейчас внедряет это в качестве пробного метода для стимулирования внутреннего рынка потребления.
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1
0 0
женщины России двумя руками голосуют за 6-ти часовой рабочий день.............................................
женщина при 6 ч дне ты будешь работать 6-1 или 7-0 и так как меньше устаёшь пойдёш на пенсию в 75.......
п.с. в наше время все изменения делаются против людей....
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