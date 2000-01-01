Компания «Кузбасс-пригород» вручит подарки и призы пассажирам пригородных поездов. Об условиях и сроках проведения акции рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Акция «Уютная весна» стартовала 13 февраля. Для участия в ней нужно до 31 марта приобрести любой абонемент на проезд в пригородных поездах. С приобретением абонемента пассажиры получат подарки от перевозчика.

В течение акции для пассажиров будут подготовлены тематические подарки ко Дню влюбленных, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что для участников акций «Уютная весна» сохраняется скидка в 10 процентов на абонементы «Ежедневно» и «Рабочего дня.