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В Кузбассе пассажирам электричек раздадут подарки

Сегодня 07:30
789
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
railway.kanaries.ru

Компания «Кузбасс-пригород» вручит подарки и призы пассажирам пригородных поездов. Об условиях и сроках проведения акции рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Акция «Уютная весна» стартовала 13 февраля. Для участия в ней нужно до 31 марта приобрести любой абонемент на проезд в пригородных поездах. С приобретением абонемента пассажиры получат подарки от перевозчика.

В течение акции для пассажиров будут подготовлены тематические подарки ко Дню влюбленных, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что для участников акций «Уютная весна» сохраняется скидка в 10 процентов на абонементы «Ежедневно» и «Рабочего дня.

Комментарии 7
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местный-2
1 5
В чем смысл акций? Зачем они вообще нужны?
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6 2
Людей порадовать,прикинь! Есть люди,способные дарить радость.
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жека
2 0
Людей порадовать,прикинь! Есть люди,способные дарить радость.
с такими ценами на проезд, мин*** должен входить в каждую поездку.
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местный-2
4 4
Людей порадовать,прикинь! Есть люди,способные дарить радость.
Для проведения акций нужны средства.То есть сначала на все услуги/товары поднимают цену,а потом пытаются рассказать всем "как мы вас любим",проводя подобные акции...
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Бусина
3 0
В чем смысл акций? Зачем они вообще нужны?
Эффективные менеджеры РЖД не должны просто так з/п получать, ее отрабатывать надо!!! Если не повысить хоть качество перевозок, то хотя бы взять кол-вом пассажиров( и естественно заплаченных за абонементы денег).Абонементы можешь купить, ну а ездить не совсем обязательно.
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местный-2
4 0
Значит центральная идея организаторов собрать больше денег,причем люди в этом случае оплачивают то,чем возможно только воспользуются в будущем.
Но в обмен получат ненужные,бесполезные безделушки, и это должно привести их в состояние безмерного счастья.
Замечательно....
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y
1 0
Эффективные менеджеры РЖД не должны просто так з/п получать, ее отрабатывать надо!!! Если не повысить хоть качество перевозок, то хотя бы взять кол-вом пассажиров( и естественно заплаченных за абонементы денег).Абонементы можешь купить, ну а ездить не совсем обязательно.
Разница в качестве услуг, очень сильно зависит от бакшиша, который стрегут локальные чиговники с ржд.
Поэтому в одних бластях поезда, классные, новые, фирменные, и профессиональные вагонослужащие, а в других студенты училища, старые вагоны, отсутствие сервиса и потеря времени в пути, а часто и здоровья (все же знают почему фирменный поезд из Новокузнецка пропал, а в Кемерово появились новые вагоны).
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