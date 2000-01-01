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Вжух, и денег нет: уловки супермаркетов, заставляющие нас раскошелиться

Сегодня 07:10
3211
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
manspep.ru

Не секрет, что есть целый арсенал приёмов, заставляющих наш кошелёк основательно похудеть после похода в магазин. Казалось бы, всем давно известно, что доверить супермаркету свой кошелёк — то же, что и пустить козла в огород.

Однако мы продолжаем вестись на уловки ритейлеров и набивать холодильники бесполезными покупками. О том, как нас заставляют покупать ненужное, и как этому противостоять, ВашГород.ру рассказала новокузнецкий маркетолог Ирина (имя изменено — прим.ред.).

Минимум каждый второй из всех товаров человек решает купить уже в магазине, рассказала Ирина. Иногда этот показатель достигает 80%.

«Средний продуктовый чек в России на 2016 год — около 520 рублей. При частоте покупок три раза в неделю (усредняем посещения крупных ритейлеров) получается, что минимально на лишние товары семьёй тратится 37 440 рублей в год», — объяснила маркетолог.

Чтобы не стать жертвой собственной импульсивности, Ирина посоветовала запомнить 9 уловок супермаркетов.



Можно собрать еще десятки уловок для незапланированных покупок, уверена маркетолог. Машина большого ритейла в обществе потребления крайне живуча. Но уже крупные эксперты рынка замечают тенденцию оттока аудитории в сторону «магазинов у дома» и «эко-продуктов».

Ранее ВашГород.ру сообщал о дорогих лекарствах, эффективность которых полностью не доказана.

Комментарии 14
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caston
46 3
Вот пришел в магазин со 100 рублями и никак на 150 не купишь. И никакие уловки не помогут.
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хожу-брожу
23 1
Дружите со своей головой и никакие ритейлеры вас не надуют тогда.
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Ха-ха-ха!
16 10
Вот пришел в магазин со 100 рублями и никак на 150 не купишь. И никакие уловки не помогут.
Сегодня за сто рублей в магазине только в морду могут плюнуть, да и то доплатить потребуют!
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Я
28 0
В продуктовых еще хоть сам берешь, что ненужно, а в промтоварных, к тебе как привяжутся, желание убежать сразу. По-моему продавцов абсолютно неправильно обучают. Покупателю даже не дают оглядеться, сразу:"На какой сезон выбираете?" Так и хочется ответить:"на все сразу!".
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Алексей
10 0
Вот пришел в магазин со 100 рублями и никак на 150 не купишь. И никакие уловки не помогут.
Полностью согласен! Отовариваюсь в разных магазинах, поэтому примерно знаю где какие цены! А на всякие акции сперва смотрю с осторожностью!
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ритейлер
7 6
Сегодня за сто рублей в магазине только в морду могут плюнуть, да и то доплатить потребуют!
Я могу тебе в морду бесплатно плюнуть.
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Свой
3 9
Всё намного проще,нужно зарабатывать прилично и тогда на цены в магазине совсем не смотришь,по барабану.Даже сдачу не считаешь,как бы даже неловко.
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местный-2
2 2
Бесполезно....уловки маркетологов так или иначе все-равно приведут к изъятию дополнительных средств у покупателей.
Даже подобная мера как приход в магазин с четко составленным списком ,гарантии не дает,что вы не потратите лишние деньги.
Наличные расчеты частично позволяли решить эту проблему,но теперь это уже почти в прошлом.
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Андрей
0 0
Зароботка столько нету 37000 откуда такие цифры??
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Дали
1 0
Зароботка столько нету 37000 откуда такие цифры??
это же расходы за год.
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Антон
12 0
Я в Ленте купил 2 большие сумки, уже пользуюсь ими больше 2-х лет. Таскаюсь с ними во все магазины, даже в машку. Сэкономил наверное уже несколько тысяч.
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((
10 0
Самая убийственная уловка - оплата по карте. Все больше людей пользуются безналичным расчетом. Ведь так удобно: не надо ждать сдачу, или шарить по карманам в поисках мелочи, раздражая очередь.При этом, главная мысль при оплате покупок - "денег на карте еще достаточно". Тут уж "100 рублей в кармане" не спасут ситуацию.
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y
0 1
Бесполезно....уловки маркетологов так или иначе все-равно приведут к изъятию дополнительных средств у покупателей.
Даже подобная мера как приход в магазин с четко составленным списком ,гарантии не дает,что вы не потратите лишние деньги.
Наличные расчеты частично позволяли решить эту проблему,но теперь это уже почти в прошлом.
Лажа ... за эту статью маркетологи должны обидится на жуналистов. Ведь маркетологи разрабатывают стратегии, а не уловки. Уловки это товароведы, продаваны, мерчендайзеры, психоаналитики и прочие товарищи.
Конечно уровень жуналистики у Вг совсем низкий, но прочитать хотя бы на вики, кто такие маркетологи за 2-3 минуты не сложно. А тут походу намеренное введение в заблуждение.
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Анонимный пользователь
0 0
Я в Ленте купил 2 большие сумки, уже пользуюсь ими больше 2-х лет. Таскаюсь с ними во все магазины, даже в машку. Сэкономил наверное уже несколько тысяч.
Заодно и природе помогли
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