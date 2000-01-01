В Новокузнецке на Заводском шоссе с 14 февраля нечестных водителей начнут фиксировать на фотокамеры. Напомним, скорость на этом участке не должна превышать 40 километров в час.

Причина тому — сложная аварийная обстановка на шоссе, уточнили в новокузнецкой ГИБДД. А карать нерадивых автомобилистов будут рублём: за нарушение придётся раскошелиться на сумму от 500 до 5000 рублей.