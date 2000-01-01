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На проблемной новокузнецкой дороге появятся фотокамеры

Сегодня 06:15
1189
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
youtube.com

В Новокузнецке на Заводском шоссе с 14 февраля нечестных водителей начнут фиксировать на фотокамеры. Напомним, скорость на этом участке не должна превышать 40 километров в час.

Причина тому — сложная аварийная обстановка на шоссе, уточнили в новокузнецкой ГИБДД. А карать нерадивых автомобилистов будут рублём: за нарушение придётся раскошелиться на сумму от 500 до 5000 рублей.

Комментарии 6
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Серый
19 9
Естественно и так предсказуемо! Ведь это гораздо дешевле тупо камеру воткнуть и сидеть дальше, отчеты строчить. А чтобы убитую дорогу отремонтировать - для этого ведь деньги нужны (и мозги!)...
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да-да
13 3
Естественно и так предсказуемо! Ведь это гораздо дешевле тупо камеру воткнуть и сидеть дальше, отчеты строчить. А чтобы убитую дорогу отремонтировать - для этого ведь деньги нужны (и мозги!)...
80% ДТП на Заводском шоссе из-за человеческого фактора.
Короче: нечего на зеркало пенять, коль рожа крива!
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Дмитрий
4 3
Естественно и так предсказуемо! Ведь это гораздо дешевле тупо камеру воткнуть и сидеть дальше, отчеты строчить. А чтобы убитую дорогу отремонтировать - для этого ведь деньги нужны (и мозги!)...
Для общего развития, чтобы ты знал, ГИБДД к дорогам не имеет никакого отношения. УДКХиБ, НДРСУ, УКС возможно. А ГИБДД отвечают за безопасность дорожного движения, за его человеческий фактор, а не за содержательный! Понимаешь хоть что-нибудь? Иными словами это как твоя задница отвечает за то, чтобы нагадить, а руки за то чтобы это подтереть и смыть... ГИБДД тут либо в роли рук либо в роли задницы. Это каждый для себя сам решит)
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МатильДа
2 3

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Неудобный
1 0
Пара тройка деятелей завернёт боты, а весь город потом плетётся сорокет...
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мда
0 0
Для общего развития, чтобы ты знал, ГИБДД к дорогам не имеет никакого отношения. УДКХиБ, НДРСУ, УКС возможно. А ГИБДД отвечают за безопасность дорожного движения, за его человеческий фактор, а не за содержательный! Понимаешь хоть что-нибудь? Иными словами это как твоя задница отвечает за то, чтобы нагадить, а руки за то чтобы это подтереть и смыть... ГИБДД тут либо в роли рук либо в роли задницы. Это каждый для себя сам решит)
а как же предписания ? они их не выписывают? чет изменилось?
дмитрий ты походу сам из "этих" ?
и разговоры у тебя про чистую задницу да про грязные руки,
или наоборот......
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