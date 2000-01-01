В честь Дня святого Валентина 14 февраля KFC подарит сибирякам порцию острых крылышек в обмен на валентинку.

Три крылышка дадут за любые открытки или поздравительные карточки ко Дню влюблённых, купленные в магазине или сделанные вручную. Испорченные валентинки не примут, сообщили на сайте кафе. Один человек сможет получить крылья за валентинку один раз.

В Новосибирске акция пройдёт в кафе KFC «Красный» и «Лента». В Новокузнецке — в ресторанах у вокзала и в «Планете».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о бюджетных подарках любимым на День святого Валентина. Мы также сообщали, на сколько 14 февраля в Новокузнецке изменятся цены на цветы.