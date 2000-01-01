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Блин,а мы хотели в планету в кино сходить. Теперь лучше не соваться,Валентины затопчут. Символично,в протестанский праздник,устроят массовую резню кур.
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В честь Дня святого Валентина 14 февраля KFC подарит сибирякам порцию острых крылышек в обмен на валентинку.
Три крылышка дадут за любые открытки или поздравительные карточки ко Дню влюблённых, купленные в магазине или сделанные вручную. Испорченные валентинки не примут, сообщили на сайте кафе. Один человек сможет получить крылья за валентинку один раз.
В Новосибирске акция пройдёт в кафе KFC «Красный» и «Лента». В Новокузнецке — в ресторанах у вокзала и в «Планете».
Ранее ВашГород.ру рассказывал о бюджетных подарках любимым на День святого Валентина. Мы также сообщали, на сколько 14 февраля в Новокузнецке изменятся цены на цветы.