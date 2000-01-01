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KFC накормит сибиряков курицей за валентинки

Сегодня 09:03
1336
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
smartcanucks.ca

В честь Дня святого Валентина 14 февраля KFC подарит сибирякам порцию острых крылышек в обмен на валентинку.

Три крылышка дадут за любые открытки или поздравительные карточки ко Дню влюблённых, купленные в магазине или сделанные вручную. Испорченные валентинки не примут, сообщили на сайте кафе. Один человек сможет получить крылья за валентинку один раз.

В Новосибирске акция пройдёт в кафе KFC «Красный» и «Лента». В Новокузнецке — в ресторанах у вокзала и в «Планете».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о бюджетных подарках любимым на День святого Валентина. Мы также сообщали, на сколько 14 февраля в Новокузнецке изменятся цены на цветы.

Комментарии 9
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Екарный Бабай
12 3
Блин,а мы хотели в планету в кино сходить. Теперь лучше не соваться,Валентины затопчут. Символично,в протестанский праздник,устроят массовую резню кур.
ответить
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Екарный Бабай
5 1
Блин,а мы хотели в планету в кино сходить. Теперь лучше не соваться,Валентины затопчут. Символично,в протестанский праздник,устроят массовую резню кур.
ответить
аватар
Екарный Бабай
1 0
Блин,а мы хотели в планету в кино сходить. Теперь лучше не соваться,Валентины затопчут. Символично,в протестанский праздник,устроят массовую резню кур.
ответить
аватар
Екарный Бабай
1 0
Блин,а мы хотели в планету в кино сходить. Теперь лучше не соваться,Валентины затопчут. Символично,в протестанский праздник,устроят массовую резню кур.
ответить
аватар
Екарный Бабай
0 1
Блин,а мы хотели в планету в кино сходить. Теперь лучше не соваться,Валентины затопчут. Символично,в протестанский праздник,устроят массовую резню кур.
ответить
аватар
Я
6 3
Блин,а мы хотели в планету в кино сходить. Теперь лучше не соваться,Валентины затопчут. Символично,в протестанский праздник,устроят массовую резню кур.
Аналогично. Придётся менять маршрут
ответить
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Корифей
6 0
Мы уже в сити молл.
Стойте. Меня подождите, я к вам подойду с курицей
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y
0 2
Стойте. Меня подождите, я к вам подойду с курицей
Куриса это старый тренд, сейчас чиговники с петушилами побегут после обеда раскупаться.
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