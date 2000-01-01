Резонансная история о ДТП с участием кемеровского адвоката Вадима Негодяева получила продолжение. СМИ рассказали о судьбе мужчины, выжившего в аварии.

В понедельник, 13 февраля, врачи выписали пострадавшего из больницы, сообщает Vse42.ru.

По словам его родственницы, 62-летнему Сергею сделали операцию. Медики диагностировали у него перелом четырёх рёбер и перелом позвонка в грудном отделе. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Впереди его ждёт длительный реабилитационный период.

Женщина утверждает, что после публикаций в СМИ о том, что Сергей попал в реанимацию, сторона Вадима Негодяева связалась с родственниками потерпевшего и предложила помощь в приобретении лекарств.

Напомним, ДТП произошло в Кемерове 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской. Автомобиль «БМВ ИКС 6» сбил людей на остановке. Как выяснилось позже, за рулём находился адвокат Вадим Негодяев. В результате аварии погибла 34-летняя женщина.

В январе стало известно ещё об одном пострадавшем. 62-летний Сергей сразу после ДТП ушёл из травмпункта. Однако в январе он попал в реанимацию.

На Вадима Негодяева завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».