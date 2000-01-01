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Стала известна судьба мужчины, выжившего в ДТП с адвокатом Негодяевым

Сегодня 09:34
1396
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Резонансная история о ДТП с участием кемеровского адвоката Вадима Негодяева получила продолжение. СМИ рассказали о судьбе мужчины, выжившего в аварии.

В понедельник, 13 февраля, врачи выписали пострадавшего из больницы, сообщает Vse42.ru.

По словам его родственницы, 62-летнему Сергею сделали операцию. Медики диагностировали у него перелом четырёх рёбер и перелом позвонка в грудном отделе. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Впереди его ждёт длительный реабилитационный период.

Женщина утверждает, что после публикаций в СМИ о том, что Сергей попал в реанимацию, сторона Вадима Негодяева связалась с родственниками потерпевшего и предложила помощь в приобретении лекарств.

Напомним, ДТП произошло в Кемерове 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской. Автомобиль «БМВ ИКС 6» сбил людей на остановке. Как выяснилось позже, за рулём находился адвокат Вадим Негодяев. В результате аварии погибла 34-летняя женщина.

В январе стало известно ещё об одном пострадавшем. 62-летний Сергей сразу после ДТП ушёл из травмпункта. Однако в январе он попал в реанимацию.

На Вадима Негодяева завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Комментарии 6
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Неудобный
14 0
Негодяев, Неверов, Неустроев...
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Игорь
12 0
Звучит-то как: Адвокат Негодяев...
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Так бывает?
0 0
авария 22 декабря.
Перелом ребер и позвонка.
САМ ушел из травмпункта. Кто выпустил его с такими травмами?
И ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ попал в больницу.
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y
5 0
А чего негодяев, как и мойвшин не в тюрме? Или тля считает, что мертвой уже пофигу, а мужачку с поломанными ребрами достаточно кинуть бабла? А как же общество? За счет, которого лечится сбитый мужчина, как же компенсация за потерю трудовых ресурсов? Походу народ тупо кикают, ведь неубий это для нас, а они законы и правила знают, чтобы их не исполнять.
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пенсионер
0 0
Слуг закона и власти не судят.Их откупают.
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Иваныч
0 0
Может и не виноват адвокат. Какая разница кто совершил аварию? Любой может ее спровоцировать, от этого почти никто не застрахован.
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