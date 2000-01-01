Детский омбудсмен в Кемеровской области предложил свой способ борьбы с «группами смерти» в социальных сетях.

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын считает, что к профилактике суицидов среди подростков нужно привлечь волонтёров. Для этого нужно создать кибердружину. Её участники будут сообщать о подозрительных постах на страницах детей полицейским, родителям, учителям.

Такого органа, который бы занимался вот этими безобразиями в интернете, просто нет. Я всё-таки считаю, что это работа волонтёрского движения. Это работа студентов. Это работа взрослых людей, которые ежедневно находятся в интернете и наблюдают эту самую картину, — рассказал Дмитрий Кислицын телеканалу «Новости здесь. Томск».

Вопрос о создании кибердружины будет решён в марте на комиссии по делам несовершеннолетних.