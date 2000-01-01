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В Кузбассе предложили метод борьбы с детскими суицидами

Сегодня 09:59
759
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
psyfactor.org

Детский омбудсмен в Кемеровской области предложил свой способ борьбы с «группами смерти» в социальных сетях.

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын считает, что к профилактике суицидов среди подростков нужно привлечь волонтёров. Для этого нужно создать кибердружину. Её участники будут сообщать о подозрительных постах на страницах детей полицейским, родителям, учителям.

Такого органа, который бы занимался вот этими безобразиями в интернете, просто нет. Я всё-таки считаю, что это работа волонтёрского движения. Это работа студентов. Это работа взрослых людей, которые ежедневно находятся в интернете и наблюдают эту самую картину, — рассказал Дмитрий Кислицын телеканалу «Новости здесь. Томск».

Вопрос о создании кибердружины будет решён в марте на комиссии по делам несовершеннолетних.

Комментарии 10
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11 1
Ну вообще-то чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц!

А метод, несомненно, прогрессивный, ага.
Лечение поноса методом затыкания дырки.

Как с дорогами у нас: вместо качественного ремонта можно установить знак "Неровная дорога"! Это же так просто!

Зачем улучшать качество жизни, бороться с преступностью, делать доступным дополнительное образование? Чтобы дети были при деле и даже мысли о смерти не появлялись?
Можно ведь просто искать и запрещать!
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хахаха
4 0
предлагаю разогнать этих умников-руководителей-х@росмЕнов и пригласить волонтёров!
больше толку будет или нет не знаю. но денег сэкономленных
хватит на всех!!!
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читатель
11 0
самое действенное, это помочь этим детям социализироваться в обществе. Они что от хороших мыслей, жизни туда бегут? Каждый второй там только потому, что его кто-то обидел или обижает на протяжении долгого времени, а он сам не может за себя постоять, кто-то от безысходности глядя на жизнь своих замученных работой ради выживания родителей начинает понимать, что его ждет та же участь. Причин много и у каждого она своя, ну запретите вы эти группы, появятся другие. Раньше в школах сколько было кружков и секций, при этом бесплатных? и почти все в них ходили. А сейчас, что вы можете предложить детям, не за деньги их родителей (у многих сейчас нет денег, чтоб позволить себе отдать ребенка в секцию или кружок). А нагрузки на психику ребенка растут с каждым днем, мы учились у нас оставалось время и дома поваляться с книгой и в кружок сгонять, и на улице погулять. А у современных детей времени не хватает, более того вы видели сейчас хоть раз, чтоб дети играли во дворе в какую -либо игру? как мы в детстве? Нет, они просто не умеют играть
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y
5 0
Как распознать чмошника?
Они говорят, что вам делать, а сами живут совсем по другому.
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Читатель
6 0
А МВД чем заниматься будет? Почему волонтеры?
Управление «К» — подразделение Министерства внутренних дел России], борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий.
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Седой 10796
0 0
А МВД чем заниматься будет? Почему волонтеры?
Управление «К» — подразделение Министерства внутренних дел России], борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий.
Ты будешь смеяться,но в уголовном праве у нас нет ответственности за подобную деятельность "групп смерти".
Есть ст.110 УК РФ-Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего ,а здесь всего этого нет.Только разговоры,разговоры,чернуха,депрессняк и результат-полет с крыши.
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М1
2 0
А МВД чем заниматься будет? Почему волонтеры?
Управление «К» — подразделение Министерства внутренних дел России], борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий.
Чем они занимаются? - онанизмом! . Вон Максим Марцинкевич он же "Тесак" переловил педофилов со своей инициативной группой "Оккупайпедофиляй" больше чем вся милиция за все время существования и выложила этих чертей в интернет чтоб все знали их в лицо. И что? Какой итог? - его посадили в тюрьму по надуманным делам! А все потому , немало сотрудников всяких там органов власти попадалось среди этих чертей. Можете в инете посмотреть.
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Читатель
0 0
Седой:
Ты будешь смеяться,но в уголовном праве у нас нет ответственности за подобную деятельность "групп смерти".
Есть ст.110 УК РФ-Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего ,а здесь всего этого нет.Только разговоры,разговоры,чернуха,депрессняк и результат-полет с крыши.
А у волонтеров полномочий больше?
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