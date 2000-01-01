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«Любовь реально повсюду»: как найти вторую половинку в Новосибирске

ВКонтакте приготовила подарок ко Дню влюблённых

Сегодня 10:18
1051
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
youtube.com

14 февраля во ВКонтакте можно отослать бесплатный подарок.

Это красная валентинка с надписью «Be mine (Будь моим/ей — прим.ред.)». Сюрприз в том, что пользователь не узнает, кто прислал открытку. Она появится на личной страничке в разделе «Мои подарки», однако приславший отобразится как «Неизвестный отправитель».

Ранее ВашГород.ру сообщал о бюджетных подарках на День святого Валентина. В честь праздника в KFC подарят крылышки за валентинку. В цветочных магазинах же, наоборот, сегодня выросли цены.

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