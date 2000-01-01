В Новокузнецке заработал светофор на проспекте Дружбы в районе Левого берега. ВашГород.ру узнал, как отнеслись к нововведению горожане.

Наземный пешеходный переход на Левом берегу создавал много проблем автолюбителям. В час-пик поток людей не давал свободно проезжать транспорту, из-за чего образовывались дорожные заторы.

«Установка светофора дело правильное, но мне кажется, слишком много времени дается пешеходам. Я думаю, надо на пешеходную фазу выделить всего секунд 9−10, чтобы автомобили не создавали затор на кольце Левого берега», — поделился своим мнением с журналистами ВашГород.ру новокузнецкий автомобилист.

«Дорожникам заняться больше нечем? Лучше бы сделали такой светофор на пересечении „Тореза — Советской армии“. А на Левом берегу есть безопасный подземный пешеходный переход, вот по нему пусть и переходят пешеходы. А то превратили всю дорогу в прогулочный тротуар», — добавил другой автолюбитель.

Однако большинство опрошенных пешеходов остались довольны нововведением.

«Теперь мы с ребёнком можем, не боясь за свою жизнь, переходить дорогу, зная, что нас пропускают. А то раньше были водители готовые чуть ли тебе не по ногам промчаться», — рассказала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.