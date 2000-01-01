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Новокузнечане высказались о новом светофоре

Сегодня 10:25
1160
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке заработал светофор на проспекте Дружбы в районе Левого берега. ВашГород.ру узнал, как отнеслись к нововведению горожане.

Наземный пешеходный переход на Левом берегу создавал много проблем автолюбителям. В час-пик поток людей не давал свободно проезжать транспорту, из-за чего образовывались дорожные заторы.

«Установка светофора дело правильное, но мне кажется, слишком много времени дается пешеходам. Я думаю, надо на пешеходную фазу выделить всего секунд 9−10, чтобы автомобили не создавали затор на кольце Левого берега», — поделился своим мнением с журналистами ВашГород.ру новокузнецкий автомобилист.

«Дорожникам заняться больше нечем? Лучше бы сделали такой светофор на пересечении „Тореза — Советской армии“. А на Левом берегу есть безопасный подземный пешеходный переход, вот по нему пусть и переходят пешеходы. А то превратили всю дорогу в прогулочный тротуар», — добавил другой автолюбитель.

Однако большинство опрошенных пешеходов остались довольны нововведением.

«Теперь мы с ребёнком можем, не боясь за свою жизнь, переходить дорогу, зная, что нас пропускают. А то раньше были водители готовые чуть ли тебе не по ногам промчаться», — рассказала журналистам ВашГород.ру новокузнечанка.

Комментарии 34
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Шпили-вилли
18 12
"А то раньше были водители готовые чуть ли тебе не по ногам промчаться" - потому что вы думаете только о себе и ровными рядами гуськом прёте и прёте и прёте. Нельзя ж кучкой собраться и перейти. Вас же ДОЛЖНЫ все пропускать и вас плевать на очередь до универсама
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#
17 9
9-10 сек слишком мало для пешехода, пожилые люди не всегда укладываются даже в 20 сек.
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@
11 4
"А то раньше были водители готовые чуть ли тебе не по ногам промчаться" - потому что вы думаете только о себе и ровными рядами гуськом прёте и прёте и прёте. Нельзя ж кучкой собраться и перейти. Вас же ДОЛЖНЫ все пропускать и вас плевать на очередь до универсама
Что вы ненавидите окружающих, давно известно.
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Евгений
3 0
Согласен с "...-добавил другой автолюбитель"
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я куею
9 13
9-10 сек слишком мало для пешехода, пожилые люди не всегда укладываются даже в 20 сек.
есть подземный переход!
зачем тратят(не маленькие) деньги на сфетофор????????
может и по кирова продублировать подземки и сфетофоров понаставить?
денег то много чет с ними надо делать!
а еще и надземные построить до кучи......
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читатель
12 5
есть подземный переход!
зачем тратят(не маленькие) деньги на сфетофор????????
может и по кирова продублировать подземки и сфетофоров понаставить?
денег то много чет с ними надо делать!
а еще и надземные построить до кучи......
Подземным переходом не удобно пользоваться пенсионерам и инвалидам, да и мамам с колясками как спускаться? Или скажите дома всем сидеть нужно?
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Анонимный пользователь
11 3
Подземным переходом не удобно пользоваться пенсионерам и инвалидам, да и мамам с колясками как спускаться? Или скажите дома всем сидеть нужно?
Тогда давайте на кирова и на металлургов вместо подземок сделаем наземные???
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мм
0 0
так он же не работает?
сегодня с утра печально желтеньким моргал
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Анонимный пользователь
6 1
так он же не работает?
сегодня с утра печально желтеньким моргал
Где-то в 10-00 там проходили - уже всё работало!
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Шпили-вилли
6 3
Что вы ненавидите окружающих, давно известно.
Я критически отношусь к тупизне и к тем, кто считают, что им все всё должны. К людям я отношусь обычно.
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Шпили-вилли
8 6
Подземным переходом не удобно пользоваться пенсионерам и инвалидам, да и мамам с колясками как спускаться? Или скажите дома всем сидеть нужно?
А как раньше ходили, до этого пешпера инвалиды и мамы?
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Виктория
2 0

Улица названа в честь Мориса Тореза. Правильно писать через букву О.
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Сюся
9 0
...Теперь мы с ребенком можем спокойно, не боясь за свою жизнь, переходить дорогу, зная, что нас пропускают...
Ой, и зря же они не боятся за свою жизнь, ой зря!
Нашим водятлам обоего пола никто и ничто не указ.
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КоляYeti 12003
2 3
Подземным переходом не удобно пользоваться пенсионерам и инвалидам, да и мамам с колясками как спускаться? Или скажите дома всем сидеть нужно?
Догадливые, или ходить по магазам по одной стороне, не переходя проезжую часть ⚠
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!!
2 5

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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пенсионер
7 3
есть подземный переход!
зачем тратят(не маленькие) деньги на сфетофор????????
может и по кирова продублировать подземки и сфетофоров понаставить?
денег то много чет с ними надо делать!
а еще и надземные построить до кучи......
Вам уже несчетное количество раз объясняли, что маломобильные группы населения физически не могут пользоваться подземным переходом.
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@
1 1
КоляYeti:
Догадливые, или ходить по магазам по одной стороне, не переходя проезжую часть ⚠
Если в одном месте чего-то не хватает, то восполнить недостачу из другого не всегда получится хорошо.
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22
20 2
А как раньше ходили, до этого пешпера инвалиды и мамы?
Как вы раньше жили без машины?
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@
0 0
Я критически отношусь к тупизне и к тем, кто считают, что им все всё должны. К людям я отношусь обычно.
И много находите тупее себя? Ясно дело, что привычка перешла в обычай.
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пенсионер
2 1
Тогда давайте на кирова и на металлургов вместо подземок сделаем наземные???
Было бы неплохо.
ответить
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5 1
есть подземный переход!
зачем тратят(не маленькие) деньги на сфетофор????????
может и по кирова продублировать подземки и сфетофоров понаставить?
денег то много чет с ними надо делать!
а еще и надземные построить до кучи......
Можно и без светофора - достаточно зебры и знаков.
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Прынц на сером "козле"
5 2
А мне вот интересно спросить у "мамочки с ребенком"... Как она ул Кирова переходит,пр.Металлургов? И почему она себя чувствует более защищенно на переходе со светофором,нежели в подземном,где вообще транспорта нет,а????
ответить
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82
4 0
А как раньше ходили, до этого пешпера инвалиды и мамы?
Вот от такого "хождения" люди и вынуждены были выпрашивать наземный переход.
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аватар
прынцесса
4 2
А мне вот интересно спросить у "мамочки с ребенком"... Как она ул Кирова переходит,пр.Металлургов? И почему она себя чувствует более защищенно на переходе со светофором,нежели в подземном,где вообще транспорта нет,а????
Чтобы хоть как-то почувствовать, в этот подземный надо сначала изловчиться попасть.
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Прынц на сером "козле"
8 2
Данный переход на левом берегу- театр абсурда!!! Две полосы сложно пройти под землей,зато 6 ,через Кирова- никто не возмущается!!!! Далее. Сколько секунд отвели пешеходам? А теперь представьте,что будет в час пик на данной транспортной развязве,ведущей в другие районы города... Заторы будут те еще,что по Дружбы из центра,что по Кирова из центра... Потому что ,те кто поедут по Дружбы,будут упираться в "красный" ,перекрывая движение с Кирова... Тоже самое происходит каждый вечер у отеля.. Мало того,что по кольцам ездить не умеют,так еще в светофор упираются... В итоге кольцо дом быта стоит,Кузнецкстроевский стоит .
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аватар
Прынц на сером "козле"
4 2
Чтобы хоть как-то почувствовать, в этот подземный надо сначала изловчиться попасть.
Чем там переход отличается от тех,что через Кирова,Металлургов? Вы же эти улицы переходите по подземке,не так ли?
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аватар
прынцесса
2 4
Чем там переход отличается от тех,что через Кирова,Металлургов? Вы же эти улицы переходите по подземке,не так ли?
Недавно не смогла спуститься в переход на Цирке, пришлось сесть на троллейбус, проехать вкруговую и выйти на другой стороне. Хорошо, что имею возможность редко бывать в этой части города. Понимаю живущих на Кирова.
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Анонимный пользователь
2 1
Так может дело всё в качестве подземных переходов?
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аватар
Прынц на сером "козле"
0 0
Недавно не смогла спуститься в переход на Цирке, пришлось сесть на троллейбус, проехать вкруговую и выйти на другой стороне. Хорошо, что имею возможность редко бывать в этой части города. Понимаю живущих на Кирова.
Извините...А можно указать объективную причину,по которой вы не смогли спуститься в подземный переход?
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прынцесса
0 0
Извините...А можно указать объективную причину,по которой вы не смогли спуститься в подземный переход?
Проблемы с опорно-двигательной системой.
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Марина
0 1
Данный переход на левом берегу- театр абсурда!!! Две полосы сложно пройти под землей,зато 6 ,через Кирова- никто не возмущается!!!! Далее. Сколько секунд отвели пешеходам? А теперь представьте,что будет в час пик на данной транспортной развязве,ведущей в другие районы города... Заторы будут те еще,что по Дружбы из центра,что по Кирова из центра... Потому что ,те кто поедут по Дружбы,будут упираться в "красный" ,перекрывая движение с Кирова... Тоже самое происходит каждый вечер у отеля.. Мало того,что по кольцам ездить не умеют,так еще в светофор упираются... В итоге кольцо дом быта стоит,Кузнецкстроевский стоит .
Уважаемый "прынц"! Пожалуйста, побывайте в час пик в указанных Вами районах, если, конечно, живете в Центральном районе Новокузнецка. Посмотрите на организацию движения. Может тогда перестанете писать всякую ерунду, хотя вряд ли...
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Марина
1 1
Так может дело всё в качестве подземных переходов?
Переходы на Кирова выполнены с грубыми нарушениями СНиПов лестниц и крайне неудобны из-за крутых спусков. Но, честное слово, поставить светофор все-таки дешевле, чем все их капитально ремонтировать.
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аватар
Прынц на сером "козле'
0 0
Уважаемый "прынц"! Пожалуйста, побывайте в час пик в указанных Вами районах, если, конечно, живете в Центральном районе Новокузнецка. Посмотрите на организацию движения. Может тогда перестанете писать всякую ерунду, хотя вряд ли...
Уважаемая,Марина. К вашему сведению,я не только проживаю в центральном районе г.Новокузнецк,но и каждый день езжу по нашим дорогам,с этой организацей дорожного движения.. А вам я советую вечерком,в час пик заехать с пр.Кузнецкстроевского на кольцо дома быта,потом на Бардина или Октябрьский.. Или с того же Кузнецкстроевского,на кольцо у стадиона.. На левом берегу... Ну так,для опыта... Может тогда вы перестанете писать всякую чушь... Хотя вряд ли...
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&
0 0
Тогда давайте на кирова и на металлургов вместо подземок сделаем наземные???
А давайте!
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