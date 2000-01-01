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Мэр Новокузнецка поможет предпринимателям с получением бесплатной земли

Сегодня 10:47
409
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kartinki24.ru

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поддержал идею бесплатного предоставления земли малому бизнесу.

В понедельник, 13 февраля, в коворкинг-центре в Новокузнецке состоялась очередная встреча мэра Новокузнецка с предпринимателями. Одной из ключевых тем стали условия создания бизнеса в рекреационных зонах, на территории парков и скверов, сообщает пресс-служба городской администрации.

По мнению мэра, если предприниматель арендует землю в этих местах, платить за неё он не должен. Свою позицию Сергей Кузнецов объясняет тем, что этот бизнес направлен, прежде всего, на создание комфортной среды для горожан.

Глава города намерен выйти к городскому Совету депутатов с предложением предоставлять малому бизнесу землю на особых условиях в парковых зонах, уточняет SU. Среди потенциальных территорий для предоставления бесплатных участков предпринимателям он назвал сквер Ермакова, парк Гагарина, а также небольшие зоны отдыха в разных районах Новокузнецка.

Комментарии 8
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акуеть
8 3
@По мнению мэра, если предприниматель арендует землю в этих местах, платить за неё он не должен.@
мЕр хотел сказать что платить не должен в бюджет!?
а платить надо людям распределяющим земли!?

@бизнес направлен, прежде всего, на создание комфортной среды для горожан.@
и эти "люди " которым заплатили и будут решать что нужно горожанам!?
п.с. правильно зачем посредники, еще с "гОСУДАРСТВОМ" делиться... зачем ? поделят бабули на месте!
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олег
0 0
в редаково берите, лучшее вложение
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'
6 2
Писец паркам, добрались таки до них ручки шаловливые.Пока все в асфальт не закатают не угомонятся? Для этого наши предки на субботниках вкалывали превращая болото в парк?
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КоляYeti 12003
4 0
Теперь в парках города возникнут шашлычные "от Виталика", на подобии Шерегеша?
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Ужас модера Сити-н
2 3
А она ещё осталась,бесплатная земля? Что он,что Путин,только о бизнесе думают. Ну ничего,не долго осталась,бизнесменам этим.
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Ужас модера Сити-н
0 1
А она ещё осталась,бесплатная земля? Что он,что Путин,только о бизнесе думают. Ну ничего,не долго осталась,бизнесменам этим.
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Михей
2 0
Уважаемый мэр.В нашем городе( да наверное и в Кузбассе) такая налоговая нагрузка на бизнесменов , что ваши показательные собрания и слушания выглядят не более чем профанация и фикция. Люди бегут отсюда как тараканы при включённом свете.Если вы реально хотите изменить ситуацию в городе, то первое(если это в ваших силах☝️
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Ужас модера Сити-Н
0 0
Что за капиталистические свиньи мне минусят? Деньгафилы.
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