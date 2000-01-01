Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поддержал идею бесплатного предоставления земли малому бизнесу.

В понедельник, 13 февраля, в коворкинг-центре в Новокузнецке состоялась очередная встреча мэра Новокузнецка с предпринимателями. Одной из ключевых тем стали условия создания бизнеса в рекреационных зонах, на территории парков и скверов, сообщает пресс-служба городской администрации.

По мнению мэра, если предприниматель арендует землю в этих местах, платить за неё он не должен. Свою позицию Сергей Кузнецов объясняет тем, что этот бизнес направлен, прежде всего, на создание комфортной среды для горожан.

Глава города намерен выйти к городскому Совету депутатов с предложением предоставлять малому бизнесу землю на особых условиях в парковых зонах, уточняет SU. Среди потенциальных территорий для предоставления бесплатных участков предпринимателям он назвал сквер Ермакова, парк Гагарина, а также небольшие зоны отдыха в разных районах Новокузнецка.