Для обновления и создания красоты вокруг всегда самое время. Отрадно видеть, что покупатели «Обнови обои» решаются созидать свой небольшой уютный мир здесь и сейчас, не ожидая наступления очередного понедельника или лучших, спокойных дней.

Очередная «Битва интерьеров» — это шанс проявить чуть больше творчества при выборе обоев, воплотить интерьер своей мечты, как бы громко это не звучало, тем более, что наши консультанты всегда поддержат любую вашу задумку!

На сайте сети www. obnovi-oboi.ru объявлена уже вторая «Битва интерьеров»! Обновляйте обои, выкладывайте фото получившихся интерьеров на сайт и пусть победит сильнейший!

В интернет-конкурсе могут участвовать покупатели, которые приобрели любые настенные покрытия в наших магазинах с 19.11.2016 по 25.04.2017 . Победители «Битвы» определятся голосованием посетителей сайта (оно продлится до 30.04.2017), а также решением жюри, состоящего из представителей партнёров конкурса.

В «Битве интерьеров» не участвуют профессиональные дизайнеры интерьера, но кто сказал, что нельзя обновить своё пространство со вкусом, полагаясь на собственное чувство цвета и стиля? Конечно, можно, и первые участники новой «Битвы» уже это доказали!

Призы конкурса:

I место — денежная премия в размере 30 000 рублей (определяется жюри, состоящем из представителей Партнеров мероприятия);

II место — возврат стоимости покупки обоев, использованных в интерьере-финалисте (определяется посетителями сайта по результатам голосования). Сумма подтверждается кассовым чеком из магазинов Организатора.

III место — подарок в виде фотопанно/фотообоев от Партнеров мероприятия.

Кроме этого, учреждена специальная номинация: «Битва фотообоев»:

I место — возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется жюри)

II место — возврат стоимости покупки обоев и фотопанно (определяется голосованием посетителей сайта)

Победители первой «Битвы интерьеров» уже получили заслуженные подарки, очередь за вами! Подробнее на сайте.

Партнеры «Битвы интерьеров»:

Загляните в «Обнови обои» чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям:

ул. Кирова, 7,

ул. Тольятти, 26

и пр. Курако, 24.

«Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

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Для справки: На сегодня под вывеской «Обнови обои» работают 3 магазина: салон-магазин на пр. Курако, 24, магазины на ул. Кирова, 7 и ул. Тольятти, 26. Ни один из специализированных обойных магазинов, а тем более крупных сетей, не могут «похвастаться» таким опытом работы в городе — 20 лет. За это время выбраны профессиональные поставщики, которые «держат руку на пульсе» обойной моды, а то и определяют ее. Многие позиции в ассортименте являются эксклюзивными для нашего города и Юга Кузбасса, около 3000 наименований настенных покрытий — в наличии. Каждую неделю в магазины завозятся интересные новинки. Фотообои, фотопанно, фрески, жидкие обои, легкие интерьерные зеркала, карнизы и молдинги, ПВХ-фартуки для кухни, самоклеющаяся пленка, рулонные шторы с фотопечатью — всего и не перечислишь.

Бесплатная доставка, консультация дизайнера интерьера в торговых залах, система лояльности и работа под заказ — далеко не полный перечень услуг, которые оказывает компания. Покупатели, когда отзываются о магазинах «Обнови обои», отмечают широчайший ассортимент, приемлемые цены, грамотность и доброжелательность продавцов-консультантов и дизайнеров.