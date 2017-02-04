Новосибирская аспирантка Констанс Вейллна нарисовала комикс о сибирской зиме. Уроженка Франции решила показать иностранцам «местный колорит».

Как сообщили в пресс-службе НГУ, самое неприятное в русской зиме для французской аспирантки-социолога — это мало света. К минусовым температурам и тёплой одежде девушка приспособилась быстро. Но многие вещи по-прежнему её поражают, этим она решила поделиться с французской аудиторией в своём блоге.

— У нас [французов] существует много мифов на эту тему. Я решила запечатлеть свои ежедневные наблюдения. Так, например, меня очень удивляет, что у многих детей здесь есть маленькие лопаты, которыми они постоянно копают снег, подражая своим папам, откапывающим машины, — цитирует пресс-служба вуза Констанс.

Балконы в качестве холодильников, лыжная трасса за окном и резкие перепады температур — вот это настоящая сибирская зима. Полную версию комикса можно посмотреть здесь.