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Человек-луковица и совок в руках: француженка из НГУ нарисовала комикс о сибирской зиме

Сегодня 11:30
490
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nsu.ru

Новосибирская аспирантка Констанс Вейллна нарисовала комикс о сибирской зиме. Уроженка Франции решила показать иностранцам «местный колорит».

Как сообщили в пресс-службе НГУ, самое неприятное в русской зиме для французской аспирантки-социолога — это мало света. К минусовым температурам и тёплой одежде девушка приспособилась быстро. Но многие вещи по-прежнему её поражают, этим она решила поделиться с французской аудиторией в своём блоге.

— У нас [французов] существует много мифов на эту тему. Я решила запечатлеть свои ежедневные наблюдения. Так, например, меня очень удивляет, что у многих детей здесь есть маленькие лопаты, которыми они постоянно копают снег, подражая своим папам, откапывающим машины, — цитирует пресс-служба вуза Констанс.

Балконы в качестве холодильников, лыжная трасса за окном и резкие перепады температур — вот это настоящая сибирская зима. Полную версию комикса можно посмотреть здесь.

Комментарии 5
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...
8 12
Ага..Пусть,эта француженка, нарисует комикс ,как в 1812г её соотечественники жрали конину район р.Березина.."Острячка"..блин...
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1 0
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хожу-брожу
12 0
Ага..Пусть,эта француженка, нарисует комикс ,как в 1812г её соотечественники жрали конину район р.Березина.."Острячка"..блин...
Дружелюбный шарж, и не более, чего такого в нем вас могло так оскорбить?
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Седой 10796
0 0
Ага..Пусть,эта француженка, нарисует комикс ,как в 1812г её соотечественники жрали конину район р.Березина.."Острячка"..блин...
При этом благодарили мороз,что конину жрали без червей,а тут ее пельмени на балконе рассмешили.
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Jackie
0 0
Седой:
При этом благодарили мороз,что конину жрали без червей,а тут ее пельмени на балконе рассмешили.
Смотреть противно, господа.Везде негатив найдете. А я за дружбу народов, милый комикс!
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