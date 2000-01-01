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Новокузнецк впишут в историю мировых рекордов по созданию Аллеи тёплых сердец

Сегодня 11:19
418
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Новокузнецк замахнулся на мировой рекорд.

Парк имени Гагарина в Новокузнецке преображается. Новокузнечане украшают его поделками в виде сердец, создавая аллею. Горожане уже принесли более 400 игрушек. Чтобы Аллея побила рекорд, всего нужно собрать более 500 сердечек, рассказали ВашГород.ру организаторы акции.

Поделки будут приниматься до 22:00 часов 14 февраля. В этот день, отмечают организаторы, первый семейный открытый каток будет работать бесплатно с 17:00 до 22:00.

Аллея тёплых сердец будет радовать жителей до весны.

Комментарии 2
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3 5
К сожалению радовать оно может максимум часа четыре.

После этого часть сердечек облетит, часть покроется пылью и смогом. В результате будет просто много мусора.
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кудо потом денут эти жо..., этот мусор
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