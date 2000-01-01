Новокузнецк замахнулся на мировой рекорд.

Парк имени Гагарина в Новокузнецке преображается. Новокузнечане украшают его поделками в виде сердец, создавая аллею. Горожане уже принесли более 400 игрушек. Чтобы Аллея побила рекорд, всего нужно собрать более 500 сердечек, рассказали ВашГород.ру организаторы акции.

Поделки будут приниматься до 22:00 часов 14 февраля. В этот день, отмечают организаторы, первый семейный открытый каток будет работать бесплатно с 17:00 до 22:00.

Аллея тёплых сердец будет радовать жителей до весны.