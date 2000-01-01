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У Кемерова появилась личная Красная книга

Сегодня 11:46
133
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Кемерове выпустили Красную книгу, в которую вошли представители флоры и фауны областного центра Кузбасса и Кемеровского района.

Книга издана в честь Года экологии и 100-летнего юбилея со дня основания Кемерова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава города Илья Середюк.

Несколько месяцев назад с учёными-биологами мы договорились об издании Красной книги Кемерово и Кемеровского района. И вот ректор КемГУ Александр Просеков вручил мне экземпляр этого уникального издания, — пояснил мэр.

По его словам, в Красную книгу внесены 144 представителя дикой природы, в том числе 85 видов животных, 48 видов растений и 11 видов грибов. Среди них есть виды, включённые в Красную книгу России.

Красная книга города Кемерово и Кемеровского района позволяет оценить окружающую нас природу и произошедшие с ней изменения. Она будет полезна не только профессионалам — биологам, экологам, но и всем любителям природы — и детям, и взрослым, — отметил Илья Середюк.

Комментарии 2
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y
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Список жерт тулиивистов в природе.
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Манюня
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Вот можете минусовать, но я считаю, что сама по себе красная книга бред! Лучше бы потратили деньги на ее выпуск на защиту животных...
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