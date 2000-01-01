В Кемерове выпустили Красную книгу, в которую вошли представители флоры и фауны областного центра Кузбасса и Кемеровского района.

Книга издана в честь Года экологии и 100-летнего юбилея со дня основания Кемерова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава города Илья Середюк.

Несколько месяцев назад с учёными-биологами мы договорились об издании Красной книги Кемерово и Кемеровского района. И вот ректор КемГУ Александр Просеков вручил мне экземпляр этого уникального издания, — пояснил мэр.

По его словам, в Красную книгу внесены 144 представителя дикой природы, в том числе 85 видов животных, 48 видов растений и 11 видов грибов. Среди них есть виды, включённые в Красную книгу России.