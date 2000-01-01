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Компьютерщики, психически больные и французский язык: что ещё праздновать 14 февраля

Сегодня 12:11
479
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
jobselection.ru

Сегодня, 14 февраля, влюблённые со всего мира отмечают День святого Валентина.

В соцсетях же недавно стало трендом не признавать этот праздник. В канун 14 февраля паблики пестрят сообщениями в духе «Сегодня день психбольных, а не влюблённых», «На самом деле вы отмечаете День презерватива» и так далее.

Некоторые высказываются о целесообразности празднования 14 февраля в России, напоминая, что это католический праздник.

Однако мы считаем, что повод для улыбки и поздравления лишним не бывает. А если вы категорический противник Дня Валентина, а порадоваться хочется, вот список того, что ещё можно отметить сегодня.

Итак, помимо Дня всех влюблённых, 14 февраля — День…

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что «ВКонтакте» сделала сюрприз пользователям. Мы также рассказывали о бюджетных подарках на День святого Валентина. Помимо этого, 14 февраля в честь праздника в KFC подарят крылышки за валентинку. В цветочных магазинах же, наоборот, сегодня выросли цены.

Комментарии 2
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хожу-брожу
1 1
Я его и раньше не отмечал, когда еще путриотизма не было, но в целом против праздника ничего не имею.
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Strange
0 0
Я его и раньше не отмечал, когда еще путриотизма не было, но в целом против праздника ничего не имею.
Вот и я поддержу, большинство даже не знает, что Валентина празднуют католики, для людей это отличный повод вспомнить о своих чувствах к любимым.
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