Сегодня, 14 февраля, влюблённые со всего мира отмечают День святого Валентина.
В соцсетях же недавно стало трендом не признавать этот праздник. В канун 14 февраля паблики пестрят сообщениями в духе «Сегодня день психбольных, а не влюблённых», «На самом деле вы отмечаете День презерватива» и так далее.
Некоторые высказываются о целесообразности празднования 14 февраля в России, напоминая, что это католический праздник.
Однако мы считаем, что повод для улыбки и поздравления лишним не бывает. А если вы категорический противник Дня Валентина, а порадоваться хочется, вот список того, что ещё можно отметить сегодня.
Итак, помимо Дня всех влюблённых, 14 февраля — День…
Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что «ВКонтакте» сделала сюрприз пользователям. Мы также рассказывали о бюджетных подарках на День святого Валентина. Помимо этого, 14 февраля в честь праздника в KFC подарят крылышки за валентинку. В цветочных магазинах же, наоборот, сегодня выросли цены.