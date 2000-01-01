Сегодня, 14 февраля, влюблённые со всего мира отмечают День святого Валентина.

В соцсетях же недавно стало трендом не признавать этот праздник. В канун 14 февраля паблики пестрят сообщениями в духе «Сегодня день психбольных, а не влюблённых», «На самом деле вы отмечаете День презерватива» и так далее.

Некоторые высказываются о целесообразности празднования 14 февраля в России, напоминая, что это католический праздник.

Однако мы считаем, что повод для улыбки и поздравления лишним не бывает. А если вы категорический противник Дня Валентина, а порадоваться хочется, вот список того, что ещё можно отметить сегодня.

Итак, помимо Дня всех влюблённых, 14 февраля — День…