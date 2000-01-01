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Россиянам стало удобнее пользоваться электронными кошельками

Сегодня 12:19
372
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
credits-finances.ru

В России запустили уникальный сервис, объединяющий все платёжные инструменты.

Абоненты оператора МТС в России получили возможность управлять финансовыми операциями «в один клик». Компания объявила о запуске нового сервиса «Кошелек МТС Деньги». Сервис объединит все платёжные инструменты — счёт электронного кошелька МТС, лицевой счёт абонента, банковские карты — в одном месте, сообщает пресс-служба компании.

Совершать платежи и переводы с электронного кошелька можно со смартфона или сайта МТС. Для этого не нужно открывать счёт в банке или оформлять банковскую карту. Абонентам достаточно установить на свой гаджет приложение «МТС Деньги» или зайти в соответствующий раздел сайта.

Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов.

Сервис также позволяет накапливать бонусные баллы. Их можно использовать для оплаты услуг связи МТС, а также товаров и услуг других компаний-партнёров оператора.

Комментарии 3
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хожу-брожу
0 0
Только не пэйпулом, г-но редкостное!
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Читатель
5 0
мтс и деньги, это опасное соседство, соберите все кошельки в один и лишитесь сразу всех денег при мошеничестве, какя у них защита от мошенников? какая компенсация?
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Седой 10796
0 0
Давайте объявим тотализатор-через сколько появятся статьи с визгами и требованиями к государству защитить "обутых" вкладчиков нового сервиса?
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