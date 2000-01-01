В России запустили уникальный сервис, объединяющий все платёжные инструменты.

Абоненты оператора МТС в России получили возможность управлять финансовыми операциями «в один клик». Компания объявила о запуске нового сервиса «Кошелек МТС Деньги». Сервис объединит все платёжные инструменты — счёт электронного кошелька МТС, лицевой счёт абонента, банковские карты — в одном месте, сообщает пресс-служба компании.

Совершать платежи и переводы с электронного кошелька можно со смартфона или сайта МТС. Для этого не нужно открывать счёт в банке или оформлять банковскую карту. Абонентам достаточно установить на свой гаджет приложение «МТС Деньги» или зайти в соответствующий раздел сайта.

Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов.

Сервис также позволяет накапливать бонусные баллы. Их можно использовать для оплаты услуг связи МТС, а также товаров и услуг других компаний-партнёров оператора.