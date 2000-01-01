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В Кузбассе пассажир выпал из маршрутки

Сегодня 12:44
817
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prokopevsk.bezformata.ru

Один из пассажиров маршрутного такси оказался на проезжей части по вине водителя.

Инцидент произошёл в Прокопьевске 13 февраля, сообщает «Газета Кемерова». Водитель автобуса начал отъезжать от остановки, расположенной на улице Жолтовского напротив дома № 2. По предварительным данным, мужчина не закрыл дверь и не убедился, что все пассажиры вышли из салона.

В результате один из пассажиров выпал из автобуса и травмировался.

Водитель ПАЗа скрылся с места ДТП, но в ходе розыскных мероприятий был задержан.

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