Один из пассажиров маршрутного такси оказался на проезжей части по вине водителя.

Инцидент произошёл в Прокопьевске 13 февраля, сообщает «Газета Кемерова». Водитель автобуса начал отъезжать от остановки, расположенной на улице Жолтовского напротив дома № 2. По предварительным данным, мужчина не закрыл дверь и не убедился, что все пассажиры вышли из салона.

В результате один из пассажиров выпал из автобуса и травмировался.

Водитель ПАЗа скрылся с места ДТП, но в ходе розыскных мероприятий был задержан.