Две новокузнечанки вошли в число участниц первого четвертьфинала конкурса красоты «Краса Вселенной 2017».

Голосование за конкурсанток стартовало во вторник, 14 февраля. За победу в этом туре борются 15 девушек из разных регионов страны, сообщает SU.

Новокузнецк представляют 25-летняя Мария Демидова и 21-летняя Виталина Алексеева.

Мария Демидова работает дистрибьютором в международной компании. Является победительницей регионального корпоративного конкурса красоты в 2011 году. Имеет высшее образование по специальности инженер-строитель.

Мария Демидова

Виталина Алексеевна — студентка Сибирского Государственного Университета по специальности управление персоналом в организации. Девушка увлекается восточными танцами. В 2012 году одержала победу в городском конкурсе красоты «Мисс Весна».

Виталина Алексеева

Проголосовать за новокузнечанок можно до 12:00 по московскому времени 24 февраля. Об условиях голосования можно узнать здесь.

Пять участниц, набравших наименьшее количество смс-голосов, выбывают из конкурса. Остальные конкурсантки продолжат борьбу в полуфинале.