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Две девушки из Новокузнецка борются за титул «Краса Вселенной»

Сегодня 13:14
379
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
beautyofuniverse.ru

Две новокузнечанки вошли в число участниц первого четвертьфинала конкурса красоты «Краса Вселенной 2017».

Голосование за конкурсанток стартовало во вторник, 14 февраля. За победу в этом туре борются 15 девушек из разных регионов страны, сообщает SU.

Новокузнецк представляют 25-летняя Мария Демидова и 21-летняя Виталина Алексеева.

Мария Демидова работает дистрибьютором в международной компании. Является победительницей регионального корпоративного конкурса красоты в 2011 году. Имеет высшее образование по специальности инженер-строитель.

Мария Демидова

Виталина Алексеевна — студентка Сибирского Государственного Университета по специальности управление персоналом в организации. Девушка увлекается восточными танцами. В 2012 году одержала победу в городском конкурсе красоты «Мисс Весна».

Виталина Алексеева

Проголосовать за новокузнечанок можно до 12:00 по московскому времени 24 февраля. Об условиях голосования можно узнать здесь.

Пять участниц, набравших наименьшее количество смс-голосов, выбывают из конкурса. Остальные конкурсантки продолжат борьбу в полуфинале.

Комментарии 4
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Евгенич
0 0
Виталиночка хороша!!! Стакой бы потанЦевать)))
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мда
1 0
если бы мне с просони показали лицо марии, я бы наверно испугался, или можт фото неудачное. но какаято она страшная....
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Jackie
0 0
если бы мне с просони показали лицо марии, я бы наверно испугался, или можт фото неудачное. но какаято она страшная....
Может, ракурс плохой?
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Аркана
0 0
Некрасивых девушек не бывает)))) бывают неухоженные!
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