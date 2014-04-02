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Контролировать соцсети ребёнка или пустить на самотёк — вопрос дня

Сегодня 13:25
222
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от читательницы Анастасии. Женщина не уверена, стоит ли контролировать действия ребёнка в интернете.

«В последнее время детей не только на улицы страшно отпускать, но и в интернет. У меня 15-летний сын растёт, и я всё больше беспокоюсь за него. Слышала про группы смерти, про смертельные игры и другую дрянь. Не знаю, стоит ли контролировать, где в интернете сидит ребёнок.

С одной стороны, надо, но он пароли не сохраняет. С другой, сейчас возраст у него такой, что хочется быть независимым. А я каждый раз вздрагиваю, как слышу про эти группы смерти. Хочу обратиться с вопросом к мамам, как вы контролируете сайты, где сидит ребёнок, типа «ВКонтакте» и других?" - написала читательница.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 9
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morskaia
2 3
Ребята, лохотрон, деньги не возвращают, билеты фальшивые. На Коалыванову Н.Л. заведено несколько уголовных дел в полиции "Левобережный".
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Майская
2 1
А зачем в наше время нужно содействие в приобретении авиабилетов? Интернет есть практически везде, нечего посредников кормить.
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Анонимный пользователь
2 1
Чему быть того не миновать
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Аркана
7 2
ЗА детьми всегда лучше перебдеть! Не только в интернете, и в жизни. Последние события это доказывают, гибнут один за другим дети... так что уж лучше по-хитрому узнать пароль и мониторить
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напалм
5 11
ЗА детьми всегда лучше перебдеть! Не только в интернете, и в жизни. Последние события это доказывают, гибнут один за другим дети... так что уж лучше по-хитрому узнать пароль и мониторить
чтобы потом соплежуй вырос
ответить
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Читатель
4 0
ЗА детьми всегда лучше перебдеть! Не только в интернете, и в жизни. Последние события это доказывают, гибнут один за другим дети... так что уж лучше по-хитрому узнать пароль и мониторить
Не уследишь. Если бы родители только знали, из какой задницы мы вылазили, когда вели дворовое детство...
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Strange
0 0
Не уследишь. Если бы родители только знали, из какой задницы мы вылазили, когда вели дворовое детство...
О, интересно. А у меня вроде сравнительно мирное детство было. Ну так, лазили по заборам, воровали яблоки иногда.
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Strange
0 0
Мне кажется, в любящей семье подростку не захочется кончать с собой. Нужно только уделять ему достаточно времени и чтобы он знал, что его ценят и любят. Другое дело, что таких семей у нас сейчас меньшинство...
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Зефир
0 0
Считаю лишним пристальный контроль за детьми. Мне бы не понравилось это в мои 15. Наоборот, это вызовет только протест и желание сделать что-то неправильное назло родителям.
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