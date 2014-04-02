В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от читательницы Анастасии. Женщина не уверена, стоит ли контролировать действия ребёнка в интернете.

«В последнее время детей не только на улицы страшно отпускать, но и в интернет. У меня 15-летний сын растёт, и я всё больше беспокоюсь за него. Слышала про группы смерти, про смертельные игры и другую дрянь. Не знаю, стоит ли контролировать, где в интернете сидит ребёнок.

С одной стороны, надо, но он пароли не сохраняет. С другой, сейчас возраст у него такой, что хочется быть независимым. А я каждый раз вздрагиваю, как слышу про эти группы смерти. Хочу обратиться с вопросом к мамам, как вы контролируете сайты, где сидит ребёнок, типа «ВКонтакте» и других?" - написала читательница.