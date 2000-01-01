Клип новосибирской группы «гдеЁж» о любви к Сибири набирает популярность в «Ютьюбе». На видео музыканты в ушанках поют о «суровом крае», лежат в сугробах и даже прыгают в прорубь.

«Детка, это Сибирь!» стал первым официальным клипом для новосибирской группы «гдеЁж». По признанию лидера группы Андрея Ёлгина, видео было снято два года назад, как «только появилась техническая возможность». Но потом музыканты несколько раз дорабатывали саму песню. На съёмки ушло три дня, за это время группа поменяла три локации — две в Новокузнецке и одну под Шерегешем.

«В съёмках поддерживали нас ребята из ImSiberian. Они, как и я сам, как и оператор, как и ещё ребята — все из Новокузнецка, и, зная местность довольно неплохо, мы нашли симпатичные локации. А вот под Шерегеш мы уже поехали за настоящей тайгой и нетронутой дикой природой», — поделился он с корреспондентом ВашГород.ру.

Он также рассказал, что песня для клипа была выбрана не случайно, а потому, что «у неё есть хитовый элемент — она может зацепляться».

Центральной сценой клипа стало купание солиста группы в проруби.

«Дело в том, что я не был никаким моржом, и для меня это было дерзкое приключение. Трижды я заходил в прорубь на минуты две, что достаточно долго, но не заболел после, потому что так себя настроил», — добавил Андрей Ёлгин.

В ближайших планах у группы выпустить в марте новую песню и начать снимать на неё видео. Однако, как уточнил лидер «гдеЁж», «это будет уже не сибирская история».

Напомним, что в конце прошлого года новосибирская певица Машани записала видео на «шуточную песню» «А у нас снег!», которую посвятила проблеме нечищеных дорог и больших сугробов в Сибири.