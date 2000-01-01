Полиция просит кузбассовцев помочь в поисках мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

В розыск объявлен Иван Сергеевич Федотов, 1987 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Мужчину разыскивают сотрудники отдела полиции «Афонино» отдела МВД по Киселёвску.

Приметы: был одет в спецодежду тёмно-синего цвета, на рукавах красные вставки со светоотражающими полосами, шапка норковая или вязаная чёрного цвета, на ногах унты либо кроссовки тёмного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам в Киселёвске: 8-(384−64)-7−45−40 либо 02.