Сайт по «заливам» заманивает людей высоким зароботком, но в итоге обманывает их. Так, новокузнечанка стала жертвой новой схемы мошенничества. Инцидент произошёл с жительницей Заводского района.

«Заявительница рассказала полицейским, что в социальной сети получила сообщение от незнакомой женщины, которая прислала ей ссылку на онлайн-сервер по „заливам“ www. carding-money.ru. Интернет-собеседница сообщила новокузнечанке, будто благодаря этому ресурсу можно получить прибыть в десятикратном размере от вложенных денежных средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области

Потерпевшая приобрела с помощью «киви-кошелька» ваучер на сумму 5 000 рублей и заполнила заявку на «залив» денежных средств на указанном интернет-сайте. После оформления заявки, согласно информации на сайте, на ее карту должны были поступить деньги в сумме 50 000 рублей. Однако чуда не произошло.

Позже в социальной сети девушка получила сообщение от мужчины, который принялся дальше «вытягивать» деньги из потенциальной жертвы.

«Мужчина представился специалистом по денежным переводам данного сайта и пояснил, что ее карта не приняла „залив“ денежных средств, поэтому необходимо оплатить процент „смешивания денег с заливом“. Сумма составила 10 600 рублей, их нужно было перечислить на указанный счет. После того, как новокузнечанка выполнила инструкции, интернет-собеседник обманным путем „выудил“ у нее логин и пароль от банковского личного кабинета, это нужно было якобы для того, чтобы он мог перевести деньги», — отметили в ведомстве.

Но денег потерпевшей никто переводить не собирался. Более того, с её карты исчезли последние сбережения — 30 000 рублей. Потом администрация сомнительного сайта добавила девушку в «черный список».

За такое преступление злоумышленникам может грозить до 5 лет лишения свободы.