Житель Кемерова бросил университет и отправился путешествовать по миру автостопом.

22-летний кемеровчанин Валерий Марков объехал автостопом несколько городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В январе он добрался до Коста-Рики — государства в Центральной Америке. О сибиряке рассказала местная «Русская газета».

Страсть к путешествиям у Валерия Маркова появилась в детстве. Парень ходил в походы с детской спортивно-туристической группой по соседним городам и сёлам.

После окончания школы Валерий Марков поступил в университет, но вскоре понял, что сидеть за партой ему не нравится. К тому же, молодой человек расстался с девушкой. Кемеровчанин решил развеять печаль в путешествиях. Родители поддержали, и 2 июня Валерий выехал из Кемерова в Москву.

Он побывал в Абхазии, Казахстане, Китае. Кстати, чтобы заплатить за визу в Китай, парень временно устроился работать во Владивостоке. Дальше его путь лежал во Вьетнам, в Лаос и в Тайланд. Когда не хватало денег, устраивался на подработки. Затем кемеровчанин отправился в Малайзию, в Куала-Лумпур, а потом в Бразилию.

На карте его путешествия также Аргентина, Чили, Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэлеа, Панама. В конце января молодой человек прибыл в Коста-Рику. Здесь задержался на две недели, оформляя визу в США.

В его планах — посетить Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемалу, Мексику. В США он хочет устроиться на работу и купить автомобиль. Затем через Канаду и Аляску вернуться в Россию. Своё «кругосветное» путешествие кемеровчанин планирует завершить через 6−7 месяцев.