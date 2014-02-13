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В Кузбассе задержали мошенника «Риту»

14 февраля 15:30
2702
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемеровской области задержали мужчину, который совершал преступления, переодевшись в женщину.

Очередной жертвой афериста стала продавец одного из магазинов в Полысаеве. Она отдала ему выручку и продукты на общую сумму 38 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл вечером. По словам потерпевшей, в магазин вошли две женщины цыганской национальности. Одна из них представилась Ритой и сообщила, что на продавца наложена сильная порча. Сотрудница магазина испугалась и согласилась, чтобы посетительница исцелила её.

Потерпевшая пригласила незнакомку в подсобное помещение, где злоумышленница потребовала у неё все деньги и волос с головы для «магического обряда». Потерпевшая передала ей выручку магазина, а после завершения сеанса отблагодарила продуктами, — говорится в пресс-релизе ведомства.

«Рита» пообещала, что через несколько дней к продавцу вернутся и деньги, и здоровье, и жизненная удача. Только на следующий день продавец поняла, что её обманули. Женщина обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что за образом цыганки скрывался 26-летний мужчина без определённого места жительства. В его биографии уже были судимости за аналогичные преступления. Его характерным «почерком» было переодевание в женскую одежду. Злоумышленника задержали, причём в момент задержания он находился в образе женщины.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментарии 12
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Василёк
5 0
Как можно быть такой наивной?))
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y
3 0
Как можно быть такой наивной?))
Точно точно, иди плати налоги и штрафы.
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прохожий
7 2
Это случаем не Кончита Вурст после бритья?
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
5 0
Это случаем не Кончита Вурст после бритья?
На киче будет просто Маша
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Екарный Бабай
9 0
Слов нет,пойду выпью.
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13
4 0
Щас его "исцелят" на зоне быстро ))
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Sv
3 1
Как можно быть такой наивной?))
Наивная-то причем! Явно гипноз!
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y
0 0
Это случаем не Кончита Вурст после бритья?
Больше не будет статей на Вг от маргариты?
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железныи
1 0
Наивная-то причем! Явно гипноз!
тупой курице и гипноз не нужен.
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