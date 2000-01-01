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Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жилья

14 февраля 16:11
1794
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cheboksary.ru

В России отменили сроки бесплатной приватизации жилья в России.

Госдума приняла в третьем чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. Об этом сообщается на сайте парламента.

Напомним, по действующему законодательству бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2017 года. Новый закон исключает ограничение сроков.

При подаче заявления нужно предъявить документы, удостоверяющие личность, на всех членов семьи — участников приватизации (паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей), свидетельства о браке или о расторжении брака, справку о регистрации по месту жительства. Также нужны документы, подтверждающие право гражданина на пользование жилым помещением. Это может быть ордер или договор соцнайма.

Комментарии 5
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аноним
4 3
какая бесплатная приватезация -я вас умоляю. я 7.000т.р платила в 2014.мне квартиру дали как инвалиду.
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да-да
4 0
какая бесплатная приватезация -я вас умоляю. я 7.000т.р платила в 2014.мне квартиру дали как инвалиду.
Там полно прилипал с платными услугами.
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y
4 0
Бегите приватизируйтесь, ибо для приватизированного жилья .. государство не обязано предоставлять жилье в замен. Так что сначала прикиньте, выгорит ли для вас замена жилья или нет.
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жека
4 1
кому то "хрущёвки", кому то заводы)))) хлопайте в ладоши.
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ага
0 0
какая бесплатная приватезация -я вас умоляю. я 7.000т.р платила в 2014.мне квартиру дали как инвалиду.
Надо было самим всё делать и не платить.
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