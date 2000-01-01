Заповедник «Кузнецкий Алатау» — прибежище редких кузбасских животных.

На площади 402 тысячи гектаров дикие звери обитали с 1989 года, не боясь вмешательства человека.

Однако в конце января рука «царя зверей» дотянулась и до заповедника. Часть охранной зоны решили продать с молотка под охотничье хозяйство. Нетрудно догадаться, что новые владельцы начнут отстрел зверей и ловлю рыбы.

Сегодня в экоцентре и самом заповеднике живут сотни видов животных, среди которых есть краснокнижные. Редакция ВашГород.ру совместно с пресс-центром «Кузнецкого Алатау» приготовила подборку самых милых зверей заповедника, занесённых в Красную Книгу.

Главный символ заповедника — красавец северный олень. Гордый зверь некогда свободно ходил по всей Сибири. Сегодня же ему грозит вымирание — во всём заповеднике обитает не более нескольких десятков северных оленей. Увидеть величественное животное можно в том числе в экоцентре «Кузнецкого Алатау».

«В экоцентре северных оленей двое — Север и его сынок Малыш. Они очень добрые и любопытные, всегда подходят к детям и кушают с рук своё любимое лакомство — ягель. И папа, и сын участвовали в новогодних ёлках, вызывая неподдельный восторг детей. Особенно запомнился случай, когда Север скинул свои роскошные рога на глазах у малышей. Но не стоит паниковать — северные олени сбрасывают свои рога как раз зимой, со временем у них отрастут новые", — рассказал ВашГород.ру специалист отдела экологического просвещения «Кузнецкого Алатау» Алексей Самуленков.

В экоцентре можно встретить символ грации и вечной любви — лебедя. Малый или тундровый лебедь в наших краях не обитает, однако в заповедник попал — видимо, сбился при перелёте. Благодаря центру реабилитации диких птиц «Крылья» Семён, так назвали гостя, чувствует себя вольготно. Компанию ему составляет стайка уточек.

Эта забавная птица — тундряная куропатка. Живёт, как понятно из названия, в тундре, куда почти не дотягивается рука человека. Куропатка — настоящая мастерица маскировки. Летом она носит тёмный наряд и сливается с горной породой, где любит жить, а зимой путает хищников, надевая белые пёрышки.

«Тундряная куропатка — ответственный родитель, не боится отгонять от птенца крупных животных и человека, отвлекая на себя их внимание. Занесена в Красную книгу Кемеровской области», — добавил Алексей Самуленков.

Есть в «Кузнецком Алатау» и зверёк, составляющий конкуренцию котикам в интернете. Речная выдра — редкий и уникальный зверь, большую часть жизни проводящий в воде. Выдра — большой гурман и предпочитает ловить рыбу, но иногда перекусывает мелкими зверьками. Зимой, когда запасы подходят к концу, может полакомиться лягушками.

Кабарга редко навещает заповедник, потому что живёт к востоку Кузбасса. У этих мини-оленей вместо рогов есть не менее грозное оружие — клыки, которые идут в бой в «любовный» период.

В июле 2016 года междуреченцы нашли в гаражном боксе кабаргу и доставили её в «Кузнецкий Алатау». Животное было крайне истощено и нуждалось в помощи.

Специалисты заповедника выходили зверя, и уже в сентябре окрепший самец кабарги отправился на волю.

«Хочется отметить, что это не все редкие, краснокнижные животные нашего заповедника. Среди редких пернатых выделим чёрного аиста, сапсана, орлана-долгохвоста, скопу, сибирскую сплюшку, филина и несколько десятков других видов. Среди рыб — таймень, ленок и сибирский подкаменщик. Среди млекопитающих — несколько видов летучих мышей. Также под охраной различного уровня Красной книги находится 10 видов насекомых. И не стоит забывать про представителей флоры — в Красную книгу занесены несколько десятков растений, произрастающих на территории «Кузнецкого Алатау». Среди них — кандык сибирский, горечавка семираздельная, родиола розовая, красивоцвет саянский, пион уклоняющийся, пиретрум красивенький и многие другие", — сообщил Алексей Самуленков.

Как уже сообщал ВашГород.ру, работники «Кузнецкого Алатау» собирают подписи под петицией в защиту территории заповедника от продажи. А недавно в экоцентре выходили раненую косулю, ворона и неясыть.