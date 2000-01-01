В среду, 15 февраля, в некоторых многоквартирных домах и социально-значимых объектах в Новокузнецке запланированы отключения воды и электричества.

По данным ЕДДС Новокузнецка, подача холодной воды будет остановлена в домах № 34 и № 36 на улице Бардина, в домах № 1 и № 3а на улице Курбатова. Здесь холодной воды не будет с 9:00 до 19:00.

С 9:30 до 18:00 отключат воду в домах № 34, № 40−44 на улице Тореза.

С 9:00 до 18:00 не будет холодной воды по адресам: улица Лазо, №№ 1, 5, 7.

С 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды в частном секторе на улице Точилино.

На три часа — с 13:00 до 16:00 — останутся без воды жители дома № 3 на улице 40 лет ВЛКСМ, домов №№ 2, 4, 7 на улице Горьковской, а также домов № 2,4 на переулке Ижевском.

Электроэнергию отключат в домах №№ 64−68 на улице Разведчиков — с 9:00 до 17:00.

С 10:00 до 12:00 не будет света в доме № 103 на улице Кирова.

С 9:30 до 12:00 — на улице Грдины в домах №№ 27, 33, 37. В домах №№ 23 и 29 на этой же улице, а также в доме № 100 на улице Кирова электричество отключат с 13:30 до 16:00.

С 13:30 до 15:00 подача электроэнергии будет прекращена в домах №№ 54, 60, 62, 64 на проспекте Строителей, Филиппова, 7; Покрышкина, 27; Малышей, 3.

С 9:00 до 14:00 — улица Тореза, №№ 105, 107, 109, 111, 111а.

С 13:00 до 16:00 — улица 40 лет ВЛКСМ, №№ 3, 3а, 5а, 7/1, 9, 9/1; Горьковская, №№ 4а, б, в; переулок Ижевский №№ 2, 4.

С 10:00 до 12:00 — проспект Курако, 15.

С 10:00 до 15:00 — улица Братьев Сизых, 6.

С 13:00 до 16:00 — улица Шункова, 4, 10, 12, 14.

В четверг, 16 февраля, электричество отключат по следующим адресам:

С 9:00 до 12:00 — улица ДОЗ, дома №№ 5, 7, 15, 16, 17, а также на улицах Литейной, Черемнова, Герасименко, 40 лет Октября.

С 13:00 до 16:00 — проспект Металлургов, 5, 9, 13.